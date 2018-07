El dirigente radical Ricardo Alfonsín dijo hoy que si el expresidente Raúl Alfonsín estuviera vivo "le decepcionaría la falta de diálogo para resolver los problemas del país".

"Estoy preocupado como el conjunto de los argentinos. No es subjetiva la preocupación, es objetiva. Los indicadores no son diferentes: tenemos el mismo nivel de pobreza, de desempleo, una actividad económica fría, mayores deudas", afirmó Alfonsín.

En declaraciones a Radio Continental, el dirigente bonaerense reconoció que "no se podían resolver todos los problemas de la noche a la mañana pero podríamos haber mejorado".

"La conducción de mi partido no tuvo las respuestas correctas.No han dialogado mucho en estos años dentro del partido, tampoco escucharon a los que pedían una actitud diferente", agregó.

Además, subrayó: "No responsabilizo al PRO por eso, fue una decisión de la UCR. Actuaron como si no tuviéramos diferencias y eso no es así".

"Los que pensábamos de una manera diferente somos minoría y no tuvo eco nuestro reclamo",lamentó.

"Es necesario un acuerdo político entre todas las fuerza políticas para superar esta coyuntura y para abandonar la condición de país subdesarrollado", dijo.

Se quejó de que "la idea de que lo mejor que los gobiernos pueden hacer con la economía es no meterse con ella, que el mercado resuelve todo, no existe, es un dogma: ese fue el principal error del PRO".