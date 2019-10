Ricardo Alfonsín confirmó que después de las elecciones se reunirá con Alberto Fernández, quien considera que será el ganador de las presidenciales. El dirigente radical señaló que mantiene el diálogo con el postulante del peronismo y con su jefe de campaña, Santiago Cafiero, pero negó que haya tenido un ofrecimiento para encabezar la Oficina Anticorrupción (OA), en un eventual cambio de gobierno a partir del próximo 10 de diciembre.

"He hablado con él (Fernández). Es plenamente consciente de la necesidad de terminar con la grieta. Espero que efectivamente se hagan las cosas para que sea posible la unidad nacional porque todos los dicen en campaña", expresó.

Sobre un posible ofrecimiento para ocupar el lugar de Laura Alonso en la OA, Alfonsín indicó: "No me lo han ofrecido. Yo creo que podría ser mucho más útil desde el llano". A su entender, "no solo hay que arribar acuerdos respecto de cuestiones fundamentales entre las principales fuerzas políticas, sino también entre sectores del capital nacional y del trabajo".

También defendió al candidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos, Axel Kicillof, tras las críticas que recibió por haber dicho que algunas personas que se quedaban sin trabajo salían a vender drogas. "Le tergiversaron sus dichos, me fastidia mucho cuando pasa eso", consideró.