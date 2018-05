El dirigente radical Ricardo Alfonsín consideró ayer que "más que un acuerdo con el FMI", la Argentina "necesita un acuerdo entre las principales fuerzas políticas del país, el capital y el trabajo".

"Cuando los problemas son tan complejos y difíciles, el diálogo y los acuerdos son ineludibles. No alcanza solo con el partido de Gobierno. Ni con este, ni con otro", sostuvo el ex diputado, enfrentado a la conducción del partido.

Al referirse a los anuncios del gobierno, sostuvo que "cualquier programa orientado a resolver los graves problemas argentinos requiere que la sociedad dé tiempo", pero advirtió que "no lo dará si no confía en el camino elegido".

"Y la confianza es una condición política, no técnica. La confianza sólo se logra si las fuerzas políticas más representativas, el capital y el trabajo, se comprometen en el apoyo del camino elegido. Y eso solo ocurrirá si todos estos actores participan en la elaboración y diseño de ese camino. El consenso resulta estratégico. Quien no comprende su importancia, no comprende tampoco la naturaleza de la política", completó.