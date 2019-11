El alineamiento de la CGT al Frente de Todos que motorizó hace meses con énfasis diferencial uno de sus secretarios generales Héctor Daer, tendrá expresión ampliada el viernes cuando reciban al presidente electo Alberto Fernández. Bonos o sumas adicionales de emergencia versión 2019 no serán reclamo de esa central "por la difícil situación del país", anticipó el jefe de UPCN, Andrés Rodríguez. El plenario de secretarios generales dará bienvenida al ex jefe de gabinete para el cierre de la jornada y el análisis del escenario del trabajo tendrá capítulo destacado: en Azopardo le habían pedido "participación de gestión".

Si de microclimas se trata recordemos que hasta las organizaciones más fervientes para adherir a Cambiemos brincan casilleros para llegar lo más cerca posible de Alberto Fernández y equipo. No faltan los que se entusiasmaron por la candidatura de Roberto Lavagna y en otro segmento aparecen los que buscan "pispear" todo el campo, desde alí le confiaron a BAE Negocios que "por el momento tratamos de que no nos perjudiquen", este último verbo expresado como "descomer". Todos buscan al menos una señal, pero algunos sindicatos poseen urgencias no aptas para salas de espera: los industriales a la cabeza.

Andrés Rodríguez ( UPCN) dijo que todavía “está frío” el regreso de la CTA a Azopardo

Más allá de los dichos de Rodríguez a la emisora radial Futurock, ningún jefe sindical es ajeno a que llega un 2020 de paritarias flacas y bonos como analgésico para tratar de inyectar consumo. Mientras tanto en el Frente Sindical (Fresimona) se mascullan broncas varias y otras las dejan fluir: Hugo Moyano reiteró que el carro de los vencedores no está dejando espacio a quienes -sobre todo desde 2016- presentaron resistencia a Cambiemos y etiquetó que "no fue invitado" al cónclave empresario/sindical, por la asunción de Juan Manzur y tampoco al encuentro del viernes. Al mismo tiempo lejos de la "reunificación histórica de la CGT", posibilidad que incluso fue considerada por Andrés Rodríguez como "muy fría todavía", el jefe de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, repitió que esa vocación de regreso camina lenta pero segura y que también le parecía "razonable y por determinado tiempo" un congelamiento de precios y salarios durante la gestión de Fernández/Fernández. Sabido es que las bibliotecas, emerotecas y afines no brindan datos optimistas sobre el antes, durante y después de congelamientos similares y la dirigencia sindical sobre todo.