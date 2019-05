Una nueva edición de "Almuerzos en Crónica" se llevó a cabo ayer con la presencia de Héctor Daer, Julio Bárbaro, Alicia Ciciliani y Marisa De Petris, junto a las autoridades del Grupo Crónica.

La crisis económica y política de cara a las próximas elecciones fue el eje del debate y el intercambio de ideas en busca de un país mejor.

"Recreamos perspectivas, esperanzas y debatimos políticas a futuro que, quizás hoy desde el Gobierno y ante la crisis, se deberían estar discutiendo y no se discuten", aseguró Héctor Daer, secretario general de la Confederación General del Trabajo ( CGT), y agregó: "Coincidimos en que hay una situación muy crítica, creemos que hay una inacción desde el punto de vista político desde quienes gobiernan, creemos que tendrían que tener otra mirada y reconocer lo que está pasando".

“No sé cómo Mauricio Macri va a elegir la coronación de su fracaso”, dijo Bárbaro

Por otro lado, la ministra de la Producción de Santa Fe, Alicia Ciciliani, también expresó estar muy preocupada por la situación actual que vive el país. "Tengo un contacto cotidiano con el sistema productivo, y estamos viviendo en una Argentina en donde se promueve la especulación financiera por sobre la producción de las industrias. Hace muchos meses que la producción está parada, se está fabricando con la capacidad instalada al 50%; estamos viendo despidos y hay un problema en la estructura de costos del sector que es muy fuerte".

La ministra de Producción santafesina aseguró además que "no se visualiza en el Gobierno nacional una estrategia de apoyo a la salida de la crisis vía el aparato productivo. No hay otra forma de salir de la crisis que creciendo".

Sobre el sector educativo, la profesora y docente universitaria Marisa De Petris expresó a los presentes en la reunión: "Estamos necesitando un sistema universitario que esté verdaderamente comprometido con el desarrollo social y el desarrollo del país, y que vincule el mismo con el progreso y con las libertades sociales, con las inclusiones dentro de la sociedad".

Fuerte crítica

En este contexto, Julio Bárbaro, licenciado en Ciencias Políticas y ex diputado nacional, se expresó sobre la posible candidatura del Presidente en las próximas elecciones generales. "No sé cómo Mauricio Macri va a elegir la coronación de su fracaso, si se va a ir antes o no. Si insiste en ser candidato, va a llevar a su gente a una derrota atroz. Si se baja, hará un gobierno débil, pero por lo menos va a poner al Pro por encima de su persona. Si la fuerza está viva, saca a la conducción, y si no tiene la energía para sacarla, es que murió la fuerza".

Héctor Daer - Secretario General de la CGT

"Los trabajadores sufren la caída del empleo, de la actividad económica y del poder adquisitivo. La cantidad de compañeros que pierden el trabajo también pierden la expectativa de recuperarlo en corto plazo, porque esta política economía lo único que hace es destruir el ciclo económico real y las condiciones sociales”

Alicia Ciciliani - Min. de Prod. de Santa Fe

"El camino de la recuperación es largo porque todavía no lo empezamos a transitar. No se visualiza en el Gobierno nacional una estrategia de apoyo a la salida de la crisis vía el aparato productivo. No hay otra forma de salir de la crisis que creciendo”

Julio Bárbaro - Licenciado en Ciencias Políticas

"La grieta se cierra con una dirigencia que tenga grandeza, que salga de la estupidez, de los Durán Barba, de los Marquitos Peña. El gobierno de Macri expulsó a Emilio Monzó, corrió a Federico Pinedo, fue sacando a la política y quedó la estupidez. Este Gobierno, como no hizo nada, sólo vive del odio a Cristina”

Marisa De Petris - Profesora, docente

"Las universidades debemos profundizar nuestro accionar sobre la calidad universitaria con relación a los procesos de enseñanza y aprendizaje, a la pertinencia de la oferta educativa y al funcionamiento de los órganos de gobierno colegiado y de gestión para tener la capacidad de dar respuesta a las necesidades de nuestra sociedad”