Vienen de distintos sectores pero los une la actividad política. El ex canciller Jorge Taiana, el dirigente sindical bancario Sergio Palazzo, la ex diputada Silvia Vázquez y el doctor Enrique Illia formaron parte de una nueva edición de "Almuerzos en Crónica", el encuentro de personalidades de distintos sectores que convocan semanalmente las las autoridades de Grupo Crónica, encabezadas por el CEO de la empresa, el contador Raúl Olmos, para discutir escenario de coyuntura y propuestas para el país.

"Hay una gran preocupación por lo que está pasando, particularmente para los argentinos de menos recursos. La alta inflación, la concentración de poder en pocas manos, la realidad que atraviesa la mediana y pequeña empresa, el análisis electoral y la coincidencia de que independientemente del signo político que gobierne, se requiere un gran acuerdo nacional que modifique la realidad actual", expresó Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria.

Para Palazzo, sería conveniente tener un postulante único opositor antes que ir a las PASO

El sindicalista, quien aseguró que en el contexto de esta crisis "el sector financiero es uno de los que más ha ganado y mucho", agregó: "Necesitamos que cualquiera de los opositores llegue al gobierno con un plan que vuelva a enamorar y a traerle esperanza al pueblo". Y planteó su expectativa de cara al proceso electoral: "Espero que se encuentre la síntesis de un candidato único y, si no, que una gran PASO resuelva un candidato de la oposición que logre triunfar y asuma el 11 de diciembre las responsabilidades del país, pero que previamente a su asunción convoque a todos los actores sociales a un acuerdo nacional".

Por otro lado, para el ex canciller Jorge Taiana, el gobierno de Macri "ha fracasado". "Sería ideal que cambiara el rumbo antes de terminar su mandato porque le haría menos daño a la sociedad, pero no quiere hacerlo y no va a hacerlo", expresó. "Creo y quiero que Cristina Fernández de Kirchner sea la candidata del peronismo porque es la candidata que tiene más apoyo", remarcó Taiana y agregó que "va a haber que enfrentar años difíciles con todos los compromisos que hay, y sobre todo, el más urgente, que es el pueblo, que está sufriendo desde hace tiempo en muy malas condiciones de vida. Debemos responder a sus necesidades".

Para Enrique Illia, "las crisis tienen un efecto que desestructura a la familia, porque no encuentra los recursos para poder sobrevivir y entra en un conflicto que es difícil de resolver por sí mismo". Y puntualizó: "Es necesario en este momento lograr concensos dado que el futuro se presenta complejo para toda la sociedad".

La ex diputada Silvia Vázquez concluyó: "A todos nos une el deseo de que en el próximo proceso electoral tengamos nuevamente un gobierno nacional, popular y democrático, que tenga una profunda connotación y respeto por la naturaleza y que tome al cambio climático como una agenda primordial".

Jorge Taiana - Ex canciller

"La base de un reencuentro entre los argentinos tiene que pasar por la defensa de la producción y del trabajo. Estamos en recesión y con niveles extraordinarios de pobreza”

Silvia Vázquez - Partido Verde

"Nos falta un empujón importante para entender que cualquier política pública o privada tiene que tener una evaluación del impacto ambiental”

Sergio Palazzo - Secretario General Asociación Bancaria

"Nos preocupa que la desregulación desmedida que lleva el Banco Central sobre el sistema fi nanciero pueda generar a mediano plazo pérdidas de puesto de trabajo”

Enrique Illia - Médico y psicólogo social

"Argentina tiene una historia de crisis, pero una cosa es cuando el Estado tiene un patrimonio propio y otra es la situación actual, donde lo único que tiene el país son deudas”