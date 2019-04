Un nuevo encuentro se llevó a cabo con distintas personalidades en la séptima edición de "Almuerzos en Crónica". Políticos, especialistas en salud y en educación intercambiaron ideas y opiniones sobre la realidad del país. Desde los distintos sectores se planteó una misma necesidad: llegar a un consenso y saltar la grieta para poder salir de una crisis multidimensional.

"Vemos en Argentina una situación de mucha conflictividad, de mucha crisis, pero instalada desde la esperanza de poder saltar esta grieta, que es política, pero en la que uno tiene que ver más allá y ver que hay alternativas, instancias de posibilidad de diálogo, y esto se logra con políticas de consenso", aseguró Carla Pitiot, diputada nacional por el Frente Renovador.

Por otro lado, Marina Isla Larrain, bioquímica, doctora por la Universidad Nacional de La Plata e investigadora de la Comisión de Investigaciones Científicas y docente universitaria, afirmó sobre las últimas medidas anunciadas por el Gobierno que "no llegan a ser ni un parche, y ojalá puedan solucionar algo pero tendría que haber sido previsto desde antes y se tiene que pensar mucho más en los sectores desfavorecidos". Y agregó: "Hoy se están enriqueciendo unos pocos y la gente más necesitada no tiene acceso a lo mínimo".

Sobre la situación actual en el sector de la salud, Gabriel Montero, médico, docente de salud pública de la Universidad de Buenos Aires ( UBA) y miembro de la mesa de coordinación del Movimiento Nacional por la Democracia Social de la Unión Cívica Radical, planteó que: "La salud pública está atravesando las repercusiones de una crisis importante, no sólo en lo cuyuntural sino también en lo estructural. En el informe de pobreza multidimensaional del Observatorio de Deuda Social Argentina se puede ver que hay una repercusión en dimensiones que afecta directamente a distintos determinantes sociales de la salud".

También sobre el área de salud se refirió el médico Rubén Torres: "Principalmente la educación y la salud requieren políticas de Estado, que llevarán muchos años para lograr realmente llegar a la situación ideal que todos aspiramos. En 30 años de democracia no hemos logrado ponernos de acuerdo en temas centrales respecto de estas políticas", expresó.

Ernesto Villanueva, rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, se refirió puntualmente al sistema educativo y aseguró: "Ha sido muy atacado en estos años. Se ha demonizado a los docentes y se ha tratado de que los padres estén en contra de los profesores, se han alargado huelgas durante meses, incluso no hubo acuerdos en algunas paritarias durante todo un año y junto con la problemática económica, que es propia de cualquier trabajador, es muy importante que el Estado nacional y los provinciales jerarquicen la educación, casi como una actividad sagrada".

"Los encuentros desde la diversidad de posiciones y opiniones, enriquecen y revalorizan la búsqueda de consenso, que se logran al escuchar al otro desde la diversidad. Cualquiera sea el gobierno que encare el 11 de diciembre los destinos de Argentina va a tener que ser un gobierno que aborde desde la tolerancia y desde la paciencia”

"La realidad que se está viviendo en el ámbito científico, de que se forman investigadores en la disciplina por más de diez años, y muchos quedan afuera, que no haya recursos y que no se paguen subsidios, no es un futuro. Un país sin ciencia no tiene futuro”

"Hay que superar la política basada en las diferencias. El 2020 va a ser un año muy difícil y se necesita un gobierno de consensos amplios y no un gobierno que llegue solamente recurriendo al método de agredir al adversario”

"En salud pública estamos en una situación de dificultades, algunas derivadas de aspectos macroeconómicos, pero me da la sensación, no sólo en este gobierno pero sí más profundamente en esta etapa del país, que la salud ha salido de la agenda política de los argentinos”

"Necesitamos avanzar en la calidad educativa, siempre se hacen planes de estudio, se habla de los cambios tecnológicos, pero lo cierto es que el cuello de botella de cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje es el docente. Es cierto que el docente es lo central, pero se necesitan techos, paredes y que las garrafas no exploten”