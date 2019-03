Un nuevo encuentro de "Almuerzos en Crónica" tuvo lugar ayer para debatir sobre la coyuntura. Personalidades de distintos sectores como el senador Miguel Ángel Pichetto, el dirigente radical Federico Storani, la abogada Marisa Aizemberg y la investigadora del Conicet, Leda Gianuzzi, analizaron la situación invitados por las autoridades del Grupo Crónica en una mesa encabezada por su CEO, el contador Raúl Olmos, y su vicepresidente, el doctor Marcelo Carbone.

"Fue un almuerzo muy interesante donde hemos intercambiado reflexiones. Creo que nos hemos enriquecido y hemos hablado del país como argentinos comprometidos. Es muy interesante esta propuesta y hay que alentarlo a que se siga haciendo. Con actores políticos, con actores sociales, me parece muy interesante", aseguró el senador y jefe del interbloque Argentina Federal, Miguel Ángel Pichetto.

Sobre lo que se discutió en la mesa, la abogada y especialista en derecho civil y salud Marisa Aizemberg, contó que en "la puesta en valor de estas reuniones como ámbito de reflexión, como ámbito de encuentro tuvo como coincidencia central iniciar un proceso de diálogo maduro para que la crisis argentina pueda verse reflejada en acciones concretas para que la población no la pase mal".

Los invitados destacaron que los actores políticos y sociales estén en la misma mesa

Federico Storani en cambio, hizo hincapié en la situación política que vive hoy Cambiemos y aseguró que "la UCR está planteando la posibilidad de que la ley vigente de las PASO se aplique desde el primer cargo hasta el último e ir con candidatos propios, a los efectos de poner blanco sobre negro de cara a la sociedad de todas estas diferencias pero se niegan incluso a cumplir la ley".

"Nosotros no nos sentimos ni contenidos ni convocados en un gobierno que actualmente hegemoniza el PRO. Cambiemos fue ideado primero como una herramienta electoral pero también se pensaba como una coalición de gobierno y esta segunda nunca se dio", indicó Storani.

Por la comunidad científica Leda Gianuzzi, doctora en Química e investigadora del Conicet expresó que "la está pasando mal y ni siquiera hablo de salarios, estoy hablando del desmantelamiento del sistema científico en Argentina, y de las universidades porque no sólo hacemos ciencia sino que también somos docentes universitarios, y eso también lo vemos con dificultades".

"Las dos fuerzas mas importantes van a un balotaje, puede haber muchos compañeros que en una primera vuelta tengan una identidad con la ex presidenta (Cristina Fernández) pero en la segunda vuelta puedan llegan a inclinarse por una figura de alternativa federal".

Federico Storani, UCR

"Nosotros fundamos Cambiemos y no acostumbro a destruir lo que construyo. Pero lo que pasa es que si no hay un cambio profundo de reglas no tiene ningún sentido permanecer en una organización que es puramente electoral.”

Miguel Pichetto, senador

Leda Gianuzzi, investigadora

"Este es un momento crucial. Hemos vivido otros como cuando Domingo Cavallo nos mandó a lavar los platos. Hace más de treinta años que estoy como investigadora dentro del sistema científico y nunca viví este sentido de desmoralización.”

Marisa Aizemberg, abogada

"La salud necesita de una articulación federal y mejorar los presupuestos. La fragmentación del sistema público, privado y obras sociales hace que haya un solapamiento de financiamiento que no termina llegando a la salud de la población.”