Acusado por una sobrina por violación, José Alperovich pidió ayer licencia a sus labores como senador nacional. Pese a resistirse en un primer momento, el ex gobernador tucumano decidió suspender su trabajo legislativo hasta que la Justicia esclarezca la denuncia en su contra.

La joven, de 29 años, amplió ayer la denuncia contra su tío en tribunales de Tucumán y dio detalles sobre los hechos de presunto abuso sexual que, según aseguró, se produjeron entre fines de 2017 y mayo de 2019 tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia norteña.

Varios dirigentes del Frente de Todos le habían reclamado a Alperovich que presentara una licencia a su cargo para no comprometer a los senadores peronistas mientras transcurriera la investigación de los hechos denunciados. Sin embargo, el dirigente había resistido: "Yo no hice nada malo. No entiendo por qué entonces debería dar un paso al costado. Es obvio que toda esta denuncia es un operativo", dijo días atrás.

La senadora pampeana Norma Durango había señalado en la tarde de ayer que "Alperovich debería, por lo menos, tomar licencia y lo más importante es que la Justicia actúe rápidamente". La legisladora, que es presidenta de la comisión de la Mujer, exhortó al tucumano a "tomar una decisión y no poner al pleno en una situación tan difícil".

"Estoy indignada, impactada, muy conmovida por esta historia revulsiva, terrible. Más allá de quién sea el victimario nosotros nos solidarizamos con las mujeres que han sido víctimas de estas situaciones dentro y fuera del Senado", agregó Durango.