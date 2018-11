Los senadores nacionales por Tucumán José Alperovich y Beatriz Mirkin anunciaron ayer que romperán con la bancada justicialista que encabeza Miguel Ángel Pichetto para unirse en un interbloque con la bancada del Frente para la Victoria que lidera Cristina Kirchner.

"El bloque federal no me representa. No me siento contenido ideológicamente en ese bloque. Vamos a armar un interbloque con Cristina Kirchner en el Senado", afirmó Alperovich, quien adelantó su voto negativo al proyecto de Presupuesto para 2019.

El ex gobernador, dijo que debe haber "un peronismo unido" y eso significa tener a Cristina Kirchner adentro, pero además, abrió la puerta a que más senadores del bloque Justicialista abandonen ese espacio en los próximos días o semanas: "Todos hablan pero nadie da el primer paso. Yo voy a dar ese paso, dénme uno o dos días", anunció.

La jugada de Alperovich se enmarca en la ríspida interna que mantiene con el actual mandatario tucumano Juan Manzur, ya que ambos aspiran a lograr un nuevo mandato en la Gobernación, y de no llegar a un acuerdo, el ex mandatario amenaza con competir por fuera del PJ.

Las salidas de Alperovich y Beatriz Mirkin son los primeros desprendimientos de una fractura más grande que ya viene insinuándose a partir del parteaguas que significa el posicionamiento sobre el Presupuesto que impulsa el Gobierno nacional y que incluiría a dos senadores formoseños y a otros dos pampeanos.

Mientras que Pichetto y al menos una decena de integrantes de Argentina Federal levantarán la mano para acompañar la propuesta del oficialismo, otro sector "díscolo" encabezado por Mayans se resiste a avalar dicha iniciativa y cuestiona a la conducción del bloque por entender que se aleja de lo que debe ser el ejercicio de un rol opositor.

Tanto Mayans como Alperovich pretenden un peronismo unido que incluya a Cristina, mientras que Pichetto viene tejiendo un armado "alternativo" por fuera de la influencia kirchnerista.

Al respecto, Alperovich reveló que mantuvo un diálogo con Sergio Massa sobre la posibilidad de integrar un mismo espacio político con la ex presidenta: "Con Sergio Massa ya hablamos personalmente y dijimos que Cristina Kirchner tiene que participar en la unidad, hay que contenerla, es la que más votos tiene", puntualizó.