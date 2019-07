El dirigente Jorge Altamira negó haber roto con Partido Obrero y afirmó, en cambio, que fue al revés: "Nosotros defendemos al PO y denunciamos que la dirección, convertida en fracción oficialista, ha adoptado una medida arbitraria que no se confiesa a sí misma, porque en lugar de decir que nos expulsan afirman que yo me he colocado afuera", señaló a BAE Negocios.

En este sentido, Altamira aseguró que sigue dentro del partido: "Nosotros nos vamos a llamar siempre Partido Obrero y vamos a hablar en nombre del Partido Obrero". Y añadió que buscará "el reconocimiento de una tendencia pública al interior del partido", para tener así "acceso a ir a las reuniones y a los comités". El dirigente trotskista dice contar con el aval de unos 700 militantes, que, espera, crezca a más de 1000 durante la semana

De todos modos, consultado sobre si apoyará a la fórmula Nicolás del Caño-Romina Del Plá, que se postula por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores para presidente y vice, afirmó que siempre apoyará "al FIT en todas sus manifestaciones, como una expresión antagónica de los partidos tradicionales".

Además, Altamira se explayó sobre la denuncia de espionaje que realizó contra la fracción integrada entre otros por Gabriel Solano y que fue uno de los detonantes de la pelea: "Una comisión supo que el correo electrónico de Marcelo Ramal había sido espiado. Y luego esta dirección (por la dirección del partido que, según afirma, lo expulsó) defendió el espionaje interno como método político". Por eso, añadió el dirigente de izquierda, "se está ante un hecho gravísimo que si es denunciado ante la Justicia sería tomado como algo irregular".

Por último, Altamira habló también de las diferencias políticas que lo separan de los dirigentes que, señala, lo apartaron del partido: "Esta dirección está adoptando una línea parlamentarista, electoralista, que raya en lo absurdo. La campaña tiene un contenido mediático y no es una campaña política profunda".

A eso, añadió que "ellos consideran que la clase obrera ha sido derrotada por el macrismo. Nosotros, en cambio, consideramos que el régimen macrista está completamente en crisis y que Argentina marcha a una rebelión popular".