El ex ministro de economía, Roberto Lavagna, lanzó su precandidatura presidencial y, aunque no confirmó que participará en la interna de Alternativa Federal, el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti afirmó que el espacio va a presentar un candidato propio y va a competir con las ofertas electorales del kirchnerismo y de Cambiemos. Miguel Angel Pichetto y Margarita Stolbizer, salieron a bancarlo y entre todos le pusieron un poco de presión a Sergio Massa, para que defina dónde quiere jugar, lo que recién hará a fin de mes.

Aunque aún no definió si irá solo o con Alternativa Federal, Lavagna anticipó que el miércoles estará en la reunión de la que participará gran parte del peronismo no kirchnerista: "Soy candidato a presidente, después veremos detalles. Voy a llevar la propuesta del consenso que busca mantenernos al margen de los dos lados de la grieta, para que no nos lleven para un lado ni para el otro".

Lo que sí es seguro es que el ex funcionario no participará de una eventual interna en la que esté -aún sin encabezar la fórmula- la ex presidenta Cristina Kirchner, pero podría hacerlo en una compuesta solo por dirigentes del peronismo federal, dijeron fuentes de su entorno.

Massa, Pichetto, Juan Manuel Urtubey y el anfitrión, Schiaretti estarán presentes en la reunión que se llevará adelante en Córdoba entre los posibles pre candidatos de Alternativa Federal, a los que Lavagna pretende sumarles el GEN de Stolbizer, el socialismo y a los radicales disidentes.

Sin nombrar al líder del Frente Renovador, el economista explicó que "lo primero" que tienen que "resolver" los integrantes de Alternativa Federal es definir si alguno de ellos "se va a querer ir con Cristina o con el Gobierno".

"Esa es la primera respuesta que tenemos que tener, sino ¿Vamos a hacer una PASO entre uno que se quiere ir para un lado, entre otro que se quiere ir para el otro lado, y nosotros que ratificamos Consenso 19? ¿Cuál es el sentido lógico de eso?", cuestionó.

En los últimos días, su equipo de campaña acusó a Massa de querer cerrar un acuerdo electoral con la ex presidenta, algo que fue negado por el entorno del ex diputado nacional.

Y es que la posibilidad de que el bonaerense cerraría filas con el kirchnerismo fue un rumor que se acentuó en las últimas horas, luego de la presentación de la fórmula Fernández - Fernández, aununciada el sábado por Cristina Kirchner y que llevará como pre candidato a presidente a Alberto Fernández.

Massa recién tendrá una definición después del próximo 30 de mayo, cuando se reuna el congreso nacional de su partido para definir la política de alianzas para este año.

Schiaretti se sumó al debate esta mañana, cuando ratificó que Alternativa Federal presentará una fórmula propia de cara a las PASO y enfatizó que no habrá una eventual alianza.

"No comento lo que hace otro espacio político. No soy parte del kirchnerismo y Alternativa Federal va a tener fórmula propia. No vamos a formar parte de ni de una alianza con el kirchnerismo o Cambiemos. Vamos a presentar candidato en las elecciones presidenciales", aclaró el mandatario, al tiempo en que aclaró que "todavía falta un siglo para eso".

También consideró que de la situación crítica que hoy vive Argentina "solamente se puede salir si hay un acuerdo de unión nacional y si es capaz de fijar política de Estado más allá de cuál sea el Gobierno".

"Lo peor que le puede pasar a un país es empezar de nuevo cada cuatro años. No se puede estar refundando el país cada cuatro años", aseveró Schiaretti.

La titular del GEN, Margarita Stolbizer, también envió un mensaje a su antiguo socio político y ex intendente de Tigre. "Nada debe apartarnos de nuestra convicción: construir una alternativa política y electoral que nos saque definitivamente de la grieta para construir un futuro con decencia, igualdad y justicia", afirmó.

"No será el actual gobierno que ya fracasó y no cumplió su promesa de cambio. Tampoco serán los que degradaron las instituciones para llenarse los bolsillos", dijo Stolbizer, para dejar en claro que la posición del GEN en los comicios generales del 27 de octubre está tan lejos del kirchnerismo como de Cambiemos.

Convencida de que el "espacio antigrieta" debe llevar la candidatura de Lavagna, la ex diputada sostuvo que su fuerza no integrará "frentes opositores sino que vamos a formar parte de una coalición orientada al progreso con equidad".