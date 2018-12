Con críticas al Gobierno, al que acusan de haber "fracasado" y la intención de ir en la busca de una alternativa a la polarización entre el macrismo y kirchnerismo, los referentes de Alternativa Federal se volvieron a reunir ayer en la Casa de la Provincia de Córdoba donde además anunciaron la incorporación del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, a ese espacio.

El encuentro, el cual inicialmente se había pensado como el lanzamiento de ese frente el cual tendría lugar en Costa Salguero, finalmente se convirtió en una mera reunión de trabajo para seguir consolidando el espacio y para continuar limando algunas diferencias que persisten entre sus integrantes; ya que algunos tienen un tono más dialoguistas con el Gobierno, mientras que otros buscan un nivel de mayor confrontación.

"A mí no me gusta el límite porque no hay que descalificar a nadie. Siempre hay que hacer el esfuerzo necesario -para la unidad-. Pero esos son los matices que tenemos en este espacio", sostuvo Zamora tras el encuentro.

Pero además, varios gobernadores de extracción peronistas estaban molestos con cierto "divismo" y "ego" de aquellos que se consideran candidatos de ese espacio, tal el caso de Massa y Urtubey.

Pese a ello, la asistencia fue casi perfecta ya que se hicieron presentes los gobernadores Juan Schiaretti ( Córdoba), Juan Manuel Urtubey (Salta), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Domingo Peppo (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Sergio Casas (La Rioja), Juan Manzur (Tucumán) y Gerardo Zamora ( Santiago del Estero); así como los vicegobernadores Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Juan Carlos Arcando (Tierra del Fuego), el líder del Frente Renovador, Sergio Massa y el senador Miguel Ángel Pichetto.

"No tengo dudas de que este espacio va a ser mucho más grande el año que viene. Estoy convencido de que los argentinos van a buscar una alternativa a esta presunta polarización entre el actual Gobierno y el anterior", sostuvo Urtubey tras el encuentro.

Por su parte, Massa pidió que "los que no quieren al Gobierno vayan por un candidato que pueda ganarle en la segunda vuelta, no uno que pierda" en clara alusión al kirchnerismo.

Los dirigentes evitaron hablar de candidaturas a presidente para el próximo año, y al respecto Massa señaló que se va a "definir en una primaria".

También participaron del encuentro dirigentes como Diego Bossio, José Ottavis, José Ignacio De Mendiguren y María Laura Leguizamón.

Alternativa Federal también dio a conocer un documento en el que señaló que "el gobierno fracasó" y "el pasado y el presente de la Argentina nos llevaron, juntos, de la mano, a ese fracaso. Y esa decepción se llevó las expectativas de millones de argentinos que confiaron en que la propuesta de cambio era la solución a todos los problemas".

En otro párrafo, el documento destaca que "Argentina necesita un proyecto de país unido y renovar su clase dirigente", pero además que ese espacio viene trabajado en la construcción de "una propuesta alternativa", y hace hincapié en la necesidad de generar "políticas de Estado para los próximos 30 años", al tiempo que invita a todas las "fuerzas sociales, políticas, económicas y sindicales" a formar "parte de este acuerdo".