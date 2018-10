El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, aseguró que el presidente Mauricio Macri "nunca" le pidió que interviniera en la Justicia y rechazó las acusaciones de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, sobre que es un "operador" en ese ámbito.



Angelici, amigo personal del jefe de Estado, destacó que Macri está "convencido" de la división de poderes.

"Mauricio es un convencido de la división de poderes, nunca me pidió que interviniera (en la Justicia). No conozco los tribunales. Soy abogado, tengo amigos que son jueces y fiscales, eso no es un delito. Cuando me dicen 'operador', yo los miro y me río", subrayó el dirigente futbolístico.

En declaraciones al canal A24, el presidente de Boca sostuvo, además, que no mantiene ningún vínculo con el Gobierno.

"Estoy alejado totalmente. Me parece que uno tiene que aportar desde donde le toca. Tengo que tratar de mejorar el fútbol argentino. En Boca lo logramos, en la AFA estamos en un proceso que cuesta más, hay muchas cosas para mejorar. Me alejé, tengo una relación muy franca (con Macri), le dije que priorizo a mi familia, a mis hijos, antes que todo", remarcó Angelici.

No obstante, respaldó al ministro de Justicia, Germán Garavano, quien días atrás expresó que "no es bueno que se pida la detención de un ex presidente" y esos dichos despertaron el descontento de Carrió.

"No lo interpretaron bien, cuando habla de las prisiones preventivas y los presidentes yo creo que sería triste como país, pero no depende ni de Germán, ni del Gobierno ni de la Cámara de Diputados, depende de la Justicia si alguien tiene que quedar detenido o no", indicó Angelici.

Sobre el caso de Cristina Kirchner, opinó: "Si ha cometido algún ilícito, está comprobado y tiene una sentencia, tiene que ir presa como cualquier argentino".

El presidente de Boca dijo que Carrió no lo conoce y se quejó de que la diputada "mezcla todo" y que podría "averiguar" más sobre él. "No me conoce, no sé qué le dirán de mí, nunca estuvo conmigo ni hablamos", subrayó el dirigente.

A la vez, se refirió a lo que dijo la diputada de la CC este fin de semana sobre que Macri va a tener que elegir "entre la línea de Angelici y la línea Carrió", y que "elige o cae".

"Mezcla todo, barrabravas, dirigentes. realmente podría averiguar quién soy. Me pone en un lugar donde quiere herirme estigmatizándome, me hace daño pero más me duele por mis hijos", señaló.

Y agregó: "Cuando dice que tiene que elegir, no creo que hoy el presidente Macri tenga que hacerlo, porque no soy parte del Gobierno ni tengo vocación de serlo".