El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández publicó una carta abierta en su cuenta de redes sociales en la que critica el armado político de Unidad Ciudadana sin el Partido Justicialista (PJ), y cuestiona el accionar de la ex presidenta Cristina Fernández luego de que sus ex funcionarios Amado Boudou y Julio De Vido fueran detenidos por la Justicia, al remarcar: “hay leales que están presos por leales”.

Fiel a su estilo verborrágico, Aníbal criticó a la conducción del kirchnerismo, y en particular a la ex presidenta, porque mientras algunos “leales están presos, hay traidores que gozan de las mieles de su entrega, sino que cada tanto son convocados por el nuevo espacio -Unidad Ciudadana- para ver si vuelven al redil, o si negocian, o si dialogan, o si articulan”.

En esta carta, Fernández llamó a Unidad Ciudadana “partiduchos” y disparó: “No se puede hacer campaña con el culo en la mano. No se puede ser socio de un club que no te quiere como un socio más, aunque pagues rigurosamente la cuota que, además no es barata”, en referencia al ocultamiento de algunos dirigentes peronistas dentro de UC.

“No se puede parecerse al enemigo (Cambiemos) utilizando hasta su terminología, sin pagar consecuencias. No se puede ignorar el fuego amigo y disfrazarlo de vehemencia. No se puede aceptar o perdonar las peores agachadas de mierda en nombre de la unidad y la concordia”, criticó Aníbal Fernández por el distanciamiento de Unidad Ciudadana del PJ.

Usando una frase del ex presidente Néstor Kirchner, el ex jefe de Gabinete apuntó contra su ex conductora política por sus decisiones estratégicas del armado electoral de este año al afirmar que “con el peronismo no alcanza, sin el peronismo no se puede”.