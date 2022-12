El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, defendió el operativo del Ministerio de Seguridad nacional luego de los festejos de este martes por la llegada de la Selección argentina al país con la Copa del Mundo. En este contesto, le respondió al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, por sus tuits en los que cuestionó las medidas tomadas durante la caravana.

"Los jugadores subieron gustosamente a los helicópteros, el tuit no me importó un carajo". Así contestó en declaraciones a Radio 10 al mensaje publicado por el titular de la AFA en Twitter en el que destacó la gestión del ministro bonaerense de Seguridad, Sergio Berni, por sobre la de Fernández y su par porteño, Marcelo D'Alessandro: "Fue el único que acompañó durante toda la recorrida hasta la entrada a la capital sin registrar ningún incidente, permitiendo a los jugadores abrazarse al pueblo argentino", afirmó Tapia sobre Berni.

No nos dejan llegar a saludar a toda la gente que estaba en el Obelisco, los mismos organismos de Seguridad que nos escoltaban, no nos permiten avanzar.

Mil disculpas en nombre de todos los jugadores Campeones.

Una pena ������ — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) December 20, 2022

Agradecemos a la provincia de Buenos Aires, encabezada por su ministro de seguridad Sergio Berni, que fue el único que acompañó durante toda la recorrida hasta la entrada a la capital sin registrar ningún incidente, permitiendo a los jugadores abrazarse al pueblo argentino ⚽���� — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) December 20, 2022

Aníbal Fernández y el mensaje al Chiqui Tapia

El ministro habló sobre las decisiones que tuvo que tomar a medida que avanzaba el micro con los jugadores. "Tomé la decisión de poner los helicópteros a disposición de la Selección para poder sacarlos de la caravana y ellos aceptaron sin problema", explicó, tomando la responsabilidad de la medida, "mientras Chiqui Tapia me amenazaba por Twitter", agregó.

En esta línea, el ministro de Seguridad dijo desde su punto de vista, que "ninguno se quejó, lo hicimos cuidado y criterioso, para que cada uno pueda irse a su casa. El objetivo era preservar la salud de cada uno de los jugadores". "Después aparecen los cachivaches que quieren explicar la cuadratura del círculo", agregó.

Por qué los jugadores no fueron a Casa Rosada

Respecto a la discusión de ir o no a la Casa Rosada, Fernández explicó que "el Presidente ofreció el balcón de la Casa Rosada. En el grupo había jugadores que querían ir. Pero lo que me hicieron llegar a mí es que no querían ligarlo con la política", al mismo tiempo lamentó que "nos quedamos sin el ícono de la foto maradoniana con la Copa en el balcón".

La información que circuló en el transcurso del día, que era la misma que tenía Aníbal Fernández, era que los jugadores podrían llegar a la Casa Rosada mediante los helicópteros. En esta línea, el ministro de Seguridad señaló que "podíamos bajar muy fácil atrás de la Casa de Gobierno". Además, remarcó que "la vocación estaba, incluso desde AFA misma".

El presidente Alberto Fernández también contó este miércoles que le hizo saber a la AFA que "si ellos querían, tenían la Casa Rosada a disposición de los jugadores, pero ellos eligieron otra cosa" porque, según trascendió, los jugadores no querían mezclar el fútbol con la política. En una entrevista radial en Radio con Vos, aclaró que la invitación a la casa de Gobierno era institucional, sin una intención partidaria.

Campeones del Mundo atrapados entre millones de hinchas agradecidos

Respecto al operativo para recibir a la Selección argentina y para que el pueblo argentino los pueda ver, Aníbal Fernández afirmó que fue "todo fue muy cuidadoso y respetuoso, no había nadie reprimiendo". Se estima que en la calle hubo entre 4 y 6 millones de personas, lo que sería la mayor movilización deportiva de la historia mundial.

Aníbal Fernández atribuyó a la histórica cantidad de gente las fallas del operativo, que no alcanzó a hacer llegar al equipo nacional hasta la Ciudad de Buenos Aires: "La realidad es que la autopista colapsó de hinchas que querían agradecerle a la Selección".