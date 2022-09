El atentado contra Cristina Kirchner puso a la seguridad en la mira de la Justicia por las supuestas falencias en el operativo de las fuerzas policiales. Cuestionado por su accionar, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández rompió el silencio esta mañana y contó que puso a disposición su renuncia de Alberto Fernández.

"Yo soy un caballero y cuando esta cosa sucedió lo primero que le dije al Presidente es que yo estaba dispuesto (a renunciar) cuando él lo decidiera a correrme", afirmó en declaraciones a la prensa.

Tras la polémica por la instalación de las vallas en la puerta de la casa de la vicepresidenta y la decisión judicial de que sólo la cuide la policía federal, el ministro quedó en el ojo de la tormenta porque un hombre llegó hasta centímetros de la cara de Cristina, le apuntó con un arma y el tiro no salió.

La Policía Federal es la fuerza encargada de la custodia de la vicepresidenta, y está bajo la órbita del titular de Seguridad nacional.

El ministro negó que haya habido negligencia en el cuerpo de custodios y sostuvo que los "protocolos se han cumplido". "En un video que circula por redes sociales se puede apreciar como si fuese un 5 de un dado", explicó.

"El que mire el video (del ataque) y logre descifrar que hay un arma en el medio después de un rato... Bueno, en el lugar pasa lo mismo. Yo no estoy justificando ni mucho menos, ha sucedido un hecho horroroso y lo estamos tratando con profesionalismo", aseguró.

El funcionario también defendió el accionar policial sobre la custodia del teléfono celular del acusado Fernando Sabag Montiel. "Se envió en una bolsa de Faraday y el juzgado nos dio un recibo que dice que el celular fue recibido con la cadena de custodia intacta. Hasta ahí llega nuestra tarea”, indicó Fernández.

Sobre si la Policía Federal manipuló el teléfono del detenido, el ministro aseguró que no. "No lo descarto. Le digo que no no. Lo que hizo fue recogerlo, ponerlo en una bolsa y enviarlo al juzgado", sentenció.

Pese a los cuestionamientos de dirigentes del oficialismo, Aníbal Fernández continuará en su cargo. La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, apuntó por las fallas en la custodia. "Con el derecho que me dan los 45 años de lucha ininterrumpida luchando por defender a la gente que amo, por inepto y descuidado, exijo la renuncia de Aníbal Fernández", dijo durante la marcha del viernes.

El titular de la UTEP, Juan Grabois, se sumó a las voces contra el operativo de seguridad. “La protegió Dios. La policía no. Ahora nos queda cuidarla a nosotras”, afirmó en las redes sociales.