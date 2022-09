Anochecer de un día agitado, nuevo cuarto intermedio en el conflicto del neumático

La audiencia entre el Sindicato Unico de Trabajadores del Neumático (Sutna) y las empresas del sector no llegó a acuerdo. La reunión en el ministerio de Trabajo por la revisión paritaria 2020/2021 y el pago de horas extras al 200% entre el gremio y las empresas Fate, Bridgestone y Pirelli ya es cuestión de estado y supera la órbita laboral propiamente dicha. El mismo Gobierno, desde varios ministerios, le subió la vara a la puja y apuntó con críticas al sindicato, la única organización clasista del país.

Sin perjuicio de la falta de acuerdo esta noche, culminada la audiencia, desde la cartera laboral convocaron a la comitiva sindical a otra reunión y se resolvió pasar a cuarto intermedio hasta las 13 del jueves. “Este sindicato está ofreciendo alternativas para una salida”, afirmó Alejandro Crespo, el secretario general del Sutna luego de las deliberaciones que se extendieron por más de 5 horas.

“La propuesta que nos hicieron no la podemos aceptar”, refrendó ante los trabajadores reunidos en la puerta del ministerio. “Del otro lado de la mesa hay empresas y el Gobierno es de esperar que actúen como corresponde y no con intrasigencia. No es que nosotros no negociamos”, aseveró.

Según pudo saber BAE Negocios la propuesta empresaria versó en el 71% de revisión que reclama el Sutna pero la negociación continúa trabada por la exigencia gremial de que las horas extras de los fines de semana, y el personal que supera las 40 horas cada 7 dias, sean efectiva al 200%, remarcan que por el regimen de trabajo "todo el personal" desarrolla labor en sábados y domingos.

Crespo aseveró que permanecerán en el lugar hasta que se arribe a una solución, al comandar lo que calificó como una asamblea de trabajadores y apuntó a los medios de prensa por “tergiversar” información.

Nafta al fuego

La audiencia estuvo a cargo de la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Gabriela Marcello. En este punto rumbo a sumar 40 reuniones oficiales, tampoco los dichos del ministro Sergio Massa sobre “caprichos” gremiales y la apertura de importaciones quedaron sin respuesta. El Sutna refutó los dichos del funcionario,“en lugar de plantear eso podrían aumentar los salarios de nuestros 5.000 afiliados” señalaron desde la conducción sindical. “Tenemos la tranquilidad de los compañeros que vinieron acá con la verdad”, remarcó Crespo.

En paralelo a la tensión del conflicto, que se destaca como el más complicado del año, desde el gremio reiteran que sin perjuicio de las ganancias empresarias en los últimos meses, el costo laboral en el total de las cubiertas se mantiene en el 2%. En cuanto al prólogo de la revisión paritaria 2021/2022 de este rubro industrial, el coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma Luis Campos explicó que en las últimas décadas la evolución del salario real de neumáticos fue relativamente similar al promedio. “Caída en 2002, recuperación hasta 2013, fuerte retroceso a partir de 2016. En 2021, en promedio, estaba en un 14% debajo de 2013”.

En cuanto a este año marcó también una “excepción de crecimiento” merced el bono de participación de ganancias, que abona Bridgestone, en el primer trimestre. Un adicional que no se replica en Fate y Pirelli. “En relación a la media el salario puede considerarse estable, en torno al 50% desde hace 15 años”, acotó.

Para el especialista la “salud” de los sueldos se explica por el menor peso en la estructura de costos, empresas con altos niveles de rentabilidad en un mercado muy concentrado, productividad muy elevada, “pero sobremanera en la comparación con un salario promedio muy bajo”.

Las conclusiones del coordinador también realzan que no se trata de sueldos VIP, “si comparamos con otros sectores similares los salarios del neumático no son tan elevados”. Es un sector estratégico de la industria automotriz, pero los salarios son entre un 30% y un 40% más bajos que dicho rubro.

Por su parte desde la CTA de los Trabajadores que lidera Hugo Yasky respaldaron al Sutna y manifestaron que “El Estado, particularmente a través del Ministerio de Trabajo, debe intervenir en favor de los trabajadores y las trabajadoras. Bajo ningún punto de vista puede ubicarse del lado de empresas multinacionales”.