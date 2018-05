Horacio Cartes presentó su renuncia como presidente de la República de Paraguay. El siguiente paso consiste en que el Senado estudie la nota presentada por el jefe de Estado y acepte o no su dimisión. De esta forma, busca jurar como senador activo, violando la Constitución.

La renuncia fue llevada al Congreso por uno de los más leales senadores cartistas, Juan Darío Monges.

De aceptarse la renuncia de Cartes, jurará como senador activo el 1 de julio, toda vez que haya quórum para que esto se dé. Entonces, Alicia Pucheta se convertirá en la primera mujer presidenta del Paraguay y ejercerá el cargo hasta el 15 de agosto, cuando entregue el bastón presidencial a Mario Abdo Benítez.

Presento mi renuncia al cargo de Presidente de la República del Paraguay. Para continuar sirviendo al país desde el Senado de la Nación, cumpliendo con la voluntad popular depositada en las urnas. ¡Dios bendiga al Paraguay! pic.twitter.com/sCaeR9rgbu — Horacio_Cartes (@Horacio_Cartes) 28 de mayo de 2018

Si el Senado no hace quórum o no existen los votos necesarios para aceptar la renuncia de Cartes, su situación jurídica se tornará incierta, ya que no podrá jurar el 1 de julio y deberá terminar su mandato el 15 de agosto. Lo que ocurra después es imprevisible y dependerá del nuevo Congreso el destino de Horacio Cartes.

Asimismo, el viernes pasado, el Tribunal Superior de Justicia Electoral proclamó como senador activo a Cartes siendo aún presidente, un hecho sin precedentes.