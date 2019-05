Previo a la cumbre junto a Roberto Lavagna, Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey que tendrá lugar en Buenos Aires, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, ratificó ayer que "el peronismo federal tiene que tener una oferta propia", al descartar una vez más la posibilidad de confluir con el kirchnerismo.

"No comento lo que hace otro espacio político. No soy parte del kirchnerismo. (Alternativa Federal) va a tener fórmula propia. No vamos a formar parte de ni de una alianza con el kirchnerismo o Cambiemos", sostuvo Schiaretti, quien se reunirá hoy en la Casa Rosada con el presidente Mauricio Macri en el marco de una audiencia con autoridades de la automotriz Fiat, que cumple cien años en la Argentina y tiene su principal planta en Córdoba.