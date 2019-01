Antes de lo previsto, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, desistió de desdoblar los comicios provinciales de los nacionales y finalmente buscará su reelección el mismo día que Mauricio Macri.

Si bien desde el entorno más cercano de la mandataria provincial y del propio Poder Ejecutivo nacional aseguraban que la decisión ya estaba casi tomada, dejaban abierta la puerta para adelantar los comicios en la provincia de Buenos Aires. En simultáneo, la táctica que se habían trazado era estirar lo más posible la incógnita —hasta fines de febrero o principios de marzo— para condicionar el debate puertas adentro del PJ, donde todavía no definieron quién será el candidato a gobernador.

"La Gobernadora decidió no desdoblar la elección provincial de la nacional. Y lo informó esta tarde al Gobierno nacional", informó el jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai. Y subrayó: "No queremos que la gente vaya más veces a votar, porque no nos parece cambiar las reglas de juego a poco de la elección. Y porque es más costoso".

Con su decisión Vidal se alineó a la postura que primaba en la Casa Rosada. El presidente Macri, al igual que su jefe de Gabinete, Marcos Peña, se inclinaban por unificar las elecciones bonaerenses con las nacionales, más aún cuando algunas encuestas muestran un leve crecimiento de la imagen del jefe de Estado, según sostienen fuentes gubernamentales.

"Es muy potente volver a ir todos juntos: Mauricio en la Nación, Horacio en la Ciudad y María Eugenia en la provincia", señalaron desde Balcarce 50.

El anuncio de la mandataria bonaerense no sólo cierra una discusión que se encargaron de alimentar desde la propia alianza Cambiemos, sino que además da una señal de unidad en el oficialismo, al mismo tiempo que deja expuesta la atomización dentro del peronismo.