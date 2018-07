Tras la fuerte denuncia por los aportantes falsos en la última campaña electoral de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal le pidió la renuncia a la titular de la Contaduría General bonaerense, Fernanda Inza, y ordenó una auditoria sobre la rendición de fondos de la campaña.

"Frente a esto doy la cara como lo he hecho siempre en cada dificultad de la vida y de la gestión. Mi conducta ha estado basada a lo largo de la vida en la honestidad", sentenció la mandataria provincial, al ser consulatada en conferencia de prensa sobre la denuncia periodística iniciada por El Destape.

Luego, Vidal sostuvo que frente a esta denuncia sobre aportes falsos en la campaña pidió "una auditoria sobre la rendición de fondos que se presentó a la Justicia, que se inició la semana pasada, y que ya se está realizando".

"En segundo lugar, le he pedido en el día de hoy la renuncia a la contadora Fernanda Inza al cargo de la Contaduría General del gobierno de la Provincia. Ella formó parte del equipo de rendición de campaña", enfatizó la gobernadora, quien sin embargo indicó: "Hace muchos años que trabaja conmigo, la conozco, confío en ella, no tengo ningún elemento objetivo que demuestre su involucramiento en este caso, pero el haberle pedido la renuncia preventivamente responde a demostrar que no somos todos lo mismo".

También sostuvo que "cuando la gente votó a Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires en 2015, votó un cambio de valores, y en ese cambio de valores es que le pedí la renuncia a Fernanda hasta tanto todo esto se aclare en la Justicia".

Por último, Vidal anunció que si el año que viene es candidata en la provincia de Buenos Aires, los aportes de campaña "van a estar todos bancarizados, aún cuando la ley no lo exija" y reclamó que "todos los partidos de la provincia de Buenos Aires tomen la misma decisión".

"El Gobierno nacional está trabajando y va a presentar en el Congreso una nueva ley de financiamiento de partidos políticos. Está claro porque todos los partidos han tenido dificultades en distintas campañas, que la ley actual tiene lagunas y tiene dificultades, y ese proyecto incluye la bancarización de los aportes. A partir de eso espero que ley se apruebe eb el Congreso", enfatizó.