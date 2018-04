Sin eufemismos ni medias tintas, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, respondió a las críticas del gobernador de Mendoza y titular de la UCR, Alfredo Cornejo, sobre que "le hizo meter la pata al Gobierno muchas veces". "No me importa quien esté enojado", señaló el ex CEO de Shell.

En el marco de lo que considera los "errores políticos y de comunicación" del Poder Ejecutivo, el mandatario mendocino apuntó contra Aranguren por sus modos y la política que lleva adelante desde su ministerio. "Tenemos un ministro de Energía que explica el aumento de las tarifas con mucha racionalidad, pero que paralelamente dice que no va a traer sus recursos al país hasta que no tenga credibilidad el programa económico de Argentina. No creo esto le haga bien a la salida del populismo, manifestó Cornejo.

"Yo sigo haciendo mi trabajo. A mí me designa el presidente y sigo trabajando como siempre, no me importa quién esté enojado", concluyó Aranguren ante los periodistas acreditados en la Casa Rosada, tras participar del "Plan Nacional para la Reducción de Riesgos de Desastre 2018-2023".