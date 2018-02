El intendente de General Pueyrredón, Carlos Arroyo, se preguntó con ironía "quién es" el diputado nacional Guillermo Montenegro, que ya recibió respaldos en el PRO para lanzarse para competir por ese cargo local el año próximo, aspiración que comparte el actual jefe comunal.

Al referirse al diputado por el PRO, Arroyo expresó: "Prefiero no opinar porque sería una opinión demasiado negativa. No veo que tenga para ser un intendente en nuestra jurisdicción. Es como que yo me fuera a Bahía Blanca a hacer publicidad para ser intendente allá".

"La verdad es que no siento nada porque Mar del Plata sabe quién es quién en la ciudad. Cuando llegue el momento, el marplatense va a saber qué hacer", aseguró Arroyo en declaraciones publicadas en el diario local La Capital.

A la vez, remarcó: "A mi nadie me va a mandar ningún virrey, absolutamente nadie, no tengan ninguna duda. ¿Saben por qué, porque yo tengo dignidad. A mi me votaron 180 mil marplatenses, mi única obligación es con ellos, con nadie más. Ni siquiera con un partido político, ¿queda claro?".

En tanto, Montenegro se mostró en las últimas horas en Mar del Plata junto al intendente de Pinamar, el dirigente del PRO Martín Yeza, quien expresó su respaldo al diputado.

"Tenemos un tramo hasta 2019. Confíen en sus convicciones. Va a haber 48 mil candidatos oficiales del PRO, del radicalismo, del ARI. No les den bola: confíen en su candidato", les dijo Yeza a un grupo de jóvenes militantes de Cambiemos en Mar del Plata.