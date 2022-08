Asume Sergio Massa: el rol del "Primer Ministro" y la etapa de una nueva gestión

La era de Sergio Massa al frente del ministerio de Economía, Producción y Agricultura comenzará a las 17 horas cuando asuma en un acto en la Casa Rosada. La llegada del líder del Frente Renovador al Gabinete implicará un giro en las fuerzas de poder dentro del Gobierno al darle las atribuciones para manejar el programa económico.

El rol de Massa en la gestión de Alberto Fernández fue planteada como la de un "superministro", un término que quieren dejar de lado en el oficialismo. Puertas adentro se habla de la llegada del Primer Ministro, que tendrá la difícil tarea de recuperar reservas para el Banco Central, mantener el control de los precios y bajar la inflación.

Una sola persona tendrá la función de manejar varias carteras a la misma vez. En este caso queda bajo su órbita el ex Ministerio de Desarrollo Productivo, el ex Ministerio de Agroindustria, la AFIP, y la Secretaría de Asuntos Estratégicos. El rol del primer ministro europeo no sólo controla las áreas estratégicas económicas de la administración sino que además suele ser el líder político del partido gobernante.

La aprobación de su cargo por parte Alberto Fernández y Cristina Kirchner lo deja en una posición de mediador entre ambos referentes de la alianza y lo pone como responsable de la “nueva etapa” que mencionó el Presidente que se inicia a partir de hoy.

Asume Massa

El flamante ministro, que brindará a las 19.30 una conferencia de prensa en la sede de la cartera económica para dar a conocer las primeras medidas, logró el apoyo del kirchnerismo antes de comenzar la gestión, algo que no tuvo nadie.

No sólo fue recibido por la vicepresidenta Cristina Kirchner en el Senado sino que además fue aplaudido por el diputado Máximo Kirchner en la despedida de la Cámara de Diputados. También se llevó el abrazo del ministro Wado de Pedro, su nuevo compañero del gabinete. Los dos son referentes de La Cámpora.

"Puede mejorar algunas cosas, tiene una oportunidad interesante", analizan desde el kirchherismo que apuesta a una buena gestión de Massa. En el ala dura aclaran que el ahora ex diputado tiene buena relación con el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner.

El reordenamiento político en el Gobierno buscar relanzar la gestión de Alberto Fernández, quien salió desgastado con los cambios en el gabinete. El desgaste de las peleas internas en el Frente de Todos generó una situación endeble para el presidente y el futuro de la alianza gobernante de cara al 2023.