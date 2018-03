Mientras el cuerpo encontrado en un rastrillaje de búsqueda de Santiago Maldonado, el joven desaparecido el 1 de agosto, sigue sin identificar, la familia del joven desaparecido advirtió que el hallazgo producido en la zona del río Chubut que atravieza la comunidad Pu lof Cushamen ya había sido rastrillada en tres oportunidades.



"Aún no se tiene conocimiento cierto de la identidad de los restos encontrados" en el río Chubut, indicó la titular de la Fiscalía Federal de Esquel, Silvina Ávila, quien indicó que el cadáver fue hallado "a 300 metros río arriba desde el epicentro del conflicto que se desarrolló el día 1° de agosto de 2017", en referencia al operativo de Gendarmería para desalojar un corte de ruta en el que Maldonado fue visto por última vez.

En el mismo sentido se manifestó esta mañana la abogada de la familia, Verónica Heredia, quien reveló que la familia Maldonado no identificó los restos rescatados del río.

Consultada por los tatuajes que permitirían identificar al joven, la abogada afirmó que no se tocó el cuerpo, a la espera de su traslado a la ciudad de Buenos Aires, donde se realizará la autopsia, que estaría a cargo del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El periodista Luciano Bugner, de Grupo Crónica, observó que se vive en el lugar una tensa calma, por lo que se espera que el cuerpo sea trasladado lo antes posible para "descomprimir cualquier situación" de violencia.

Se hablaba de la posibilidad de utilizar un avión sanitario e incluso -lo cual sería poco probable- un avión de Gendarmería Nacional, reveló.

En tanto, un breve comunicado difundido desde su propia página web santiagomaldonado.com, los familiares aclararon que "hasta que no se realicen las pericias pertinentes no es posible establecer la identidad ni las causas de la muerte" y pidieron que se respete el difícil momento que viven.



También sembró sospechas sobre el hallazgo la vocera del Pu Lof de Cushamen, Soraya Maicoño, quien dijo que el cuerpo "fue plantado" y argumentó que "era imposible no verlo" en los "anteriores rastrillajes realizados en el lugar".



"Es una pena y lamento muchísimo tener que estar diciendo esto y no puedo creer que esto esté sucediendo, y lo lamento un montón por si llega a ser el cuerpo de Santiago, pero era claramente un cuerpo plantado", dijo Maicoño en declaraciones formuladas esta mañana a radio Del Plata.



Agregó que el cadáver hallado ayer "apareció flotando" y que "era imposible no verlo", y que por eso sostienen que fue "plantado".



La integrante de la comunidad mapuche en donde fue visto por última vez Maldonado el 1 de agosto pasado tras un corte de ruta desalojado por la Gendarmería añadió que el cuerpo "incluso estaba en un lugar que hasta hace dos semanas no había tanta agua, porque no había crecido tanto el río, con lo cual si hubiera estado ahí, hubiera sido más evidente antes que ahora".



"Pero vamos a ver qué sucede, si fue él; y después ver qué pasó, sabemos que el cuerpo habla", sostuvo Maicoño.



También recordó que la zona donde fue hallado el cuerpo "ya había sido rastrillada el 5 de agosto" pasado, cuatro días después de la desaparición del joven artesano.