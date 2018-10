El Senado comenzó a debatir hoy sobre una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos y la Cámara Nacional Electoral se expresó a favor de que las empresas puedan realizar aportes de campaña, algo que actualmente está prohibido.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda del Senado recibieron a los jueces de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, y representantes de Transparencia Internacional, CIPPEC y Red de Acción Política, entre otros.

"El primer punto del debate es si las personas jurídicas privadas pueden aportar y ser reguladas, nosotros estamos de acuerdo con que así sea", expresó Dalla Vía ante el plenario de comisiones donde hay varios proyectos presentados, entre los que se destacan uno del oficialista Ángel Rozas, y otro del jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto.

En este sentido, el magistrado electoral agregó: "No tenemos un sistema de aportes de empresas privadas cuando el artículo 38 de la Constitución dice que el Estado contribuirá al sostenimiento de los partidos, no dice sostendrá, esto da margen para un sistema mixto, público y privado".

Dalla Vía también apoyó la "bancarización y trazabilidad" de los aportes de campaña por considerar que "el dinero en efectivo siempre es un marco oscuro y difícil de seguir" y "en estos tiempo el objetivo tiene que ser la transparencia".

No obstante, el presidente del tribunal electoral expresó su disidencia con la iniciativa de Pichetto, que propone que la trazabilidad de los aportes sea controlada por la AFIP y consideró que "tiene que ser a través de la Cámara Electoral".

Por otra parte, celebró la propuesta del proyecto de Rozas de aumentar el cuerpo de peritos auditores y explicó: "Hoy son siete personas para auditar miles de cuentas. El proyecto del senador Rozas prevé el aumento a 25, que creemos que es un mínimo para hacer las auditorías".

De la reunión también participó el presidente de la Fundación Red de Acción Política, Alan Clutterbuck, quien coincidió en "aceptar los aportes de personas jurídicas, que se hacen de hecho y no terminan registrados", así como la bancarización.

También sostuvo que el sistema debe "promover condiciones de equidad en la competencia electoral" para evitar "favoritismos en favor del oficialismo de turno" y agregó: "Nuestro grupo promueve que toda la organización electoral debe ser independiente y autónoma del Poder Ejecutivo".

En tanto, la directora ejecutiva del CIPPEC, Julia Pomarés, señaló que "hay evidencia para decir que el sistema de financiamiento de la política en Argentina tiene graves problemas que deben ser subsanados".

Además, se expresó a favor de que "se puedan bancarizar las donaciones" porque, según dijo, "en Argentina casi todo es en negro, en efectivo".

Delia Ferreira Rubio, de Transparencia Internacional, inició su exposición con una advertencia a los legisladores en su condición de integrantes de partidos políticos: "Si no están dispuestos a cumplir las normas, les diría que no empiecen a modificar y generar expectativas sobre la transparencia del financiamiento de la política".

"Hay que ir hacia un registro online y en tiempo real de aportes y gastos de campaña para que se puedan ir verificando los movimientos sin tener que esperar hasta el final del proceso", expresó Ferreira Rubio.

Por su parte, el director ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Secchi, consideró que existe "un problema enorme con el uso de recursos públicos para fines electorales" y que "es un problema de este Gobierno, del anterior y de las 24 provincias".

"Tener 15 días o no tenerlos para no poder inaugurar obras públicas en campaña no cambia el voto de los ciudadanos, tener 3.000 millones de pesos para publicidad de gobierno sí", agregó Secchi.

Si bien los senadores no firmaron dictamen para un proyecto, hubo acuerdo respecto de volver a reunirse para arribar a un proyecto de consenso en base a los expresado por los invitados.