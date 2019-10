El presidente de la UIA, Miguel Acevedo, y los referentes sindicales de la CGT Antonio Caló ( UOM) y Rodolfo Daer ( Alimentos) coincidieron en la necesidad de actualizar los convenios laborales por sector para "adaptarse a las necesidades del mercado", con el objetivo de "crear más puestos de empleo y reactivar la producción".

El líder fabril y los dirigentes sindicales participaron esta mañana de la presentación de propuestas que la UIA realizó para reactivar el sector en su sede porteña de Avenida de Mayo 1147. "Quiero agradecer la foto con los dos dirigentes sindicales porque demuestra la importancia de discutir las necesidades de la producción y el trabajo", sostuvo Acevedo en declaraciones a la prensa.

"La actualización del convenio se tiene que hacer de hecho porque está el 4G y la tecnología que ha venido y yo tengo un convenio laboral de 1975 y está bastante obsoleto. Dentro de la UOM hemos puesto a los técnicos a trabajar para adaptar las nuevas categorías para los trabajadores que vienen e incorporar a nuevos trabajadores que antes no había", sostuvo Caló.

El secretario general de los metalúrgicos adelantó que "la UOM va a actualizar su convenio de acuerdo a lo que piensa la UOM", y adelantó que después se lo presentarán a los empresarios para "articular". "Pero no podemos negarnos a reformularlo cuando es del 75. Sino me quedo sin gremio, va a venir otra gente adaptándose a las nuevas tecnologías y yo me quedo sin gremio", sostuvo.

Acevedo aclaró que el objetivo "no es ir contra los derechos de los trabajadores sino al contrario, ver cómo se incorpora más trabajadores en los convenios". "No estamos haciendo nada espurio sino buscando la forma de generar más empleo. Cuanto más empresas , más trabajo se va a crear", enfatizó.

Por su parte, Daer destacó la propuesta de la UIA al remarcar que "reivindica el tripartidismo y las negociaciones colectivas".

Y coincidió en la necesidad de actualizar los convenios colectivos: "Cuando se elaboró el convenio en alimentación no existía celular ni internet y hoy se utilizan robots. La actualización de los convenios a la luz de lo que existe", afirmó.

Caló insistió en señalar que son los propios gremios los que trabajan en propuestas de reformulación de los convenios porque "la tecnología expulsa pero también genera nuevos puestos".

"Los sectores conservadores en este momento del país van a quedar expulsados de la situación laboral", alertó.