El secretario de Cultura, Pablo Avelluto, cuestionó hoy los reclamos para que el Gobierno declare la emergencia alimentaria y consideró que parece "un slogan de campaña".

En este marco, el funcionario nacional sostuvo: "No voy a negar que hay gente que la está pasando muy mal y me constan los esfuerzos que se hacen desde el Ministerio de Desarrollo Social para aliviar esa situación. Quiero que alguien me diga exactamente qué quiere decir técnicamente y prácticamente la emergencia alimentaria, porque parece que en la Argentina medio país se estuviera muriendo de hambre y eso es mentira".

Asimismo, agregó que "la situación por la cual sectores de la Iglesia y los movimientos sociales dicen `hay que declarar la emergencia alimentaria`... ¨qué quiere decir? ¨Que hay que repartirle comida a los movimientos sociales? que hay que darle más plata a (el líder de la CTEP) Juan Grabois? ¨Que hay que establecer la reforma agraria? Parece más un slogan de campaña".

Te puede interesar:

En el diálogo que llevó a cabo en Radio Con Vos, el dirigente del PRO enfatizó que le "parece un fracaso no sólo de este Gobierno, sino de la Argentina que haya uno de cada tres argentinos bajo la línea de pobreza".

En consecuencia, afirmó que para él la situación de pobreza "no significa que hay hambre", al mismo tiempo que mencionó que se trata de una problemática "estructural" que arrastra la Argentina desde hace varias décadas.

"Es uno de los factores más angustiantes, pero el Gobierno está haciendo esfuerzos por aliviar la situación de los más vulnerables", destacó Avelluto, quien se quejó de que el presidente Mauricio Macri "sea percibido como insensible porque no hace una declaración sobre la emergencia alimentaria".

En ese sentido, el secretario de Cultura pidió "correr los componentes de campaña y ponerse a trabajar todos para ver cómo se resuelve el hambre de los argentinos que la están pasando mal".

Luego de las declaraciones del funcionario, Daniel Menéndez, líder de un sector de Barrios de Pie, salió a hablar y sostuvo que la emergencia alimentaria "es un reclamo ya impostergable".

"Nosotros venimos planteando hace tres años que la situación se viene agravando, que es necesario resolver el problema del hambre, y la verdad es que con la disparada del dólar y el aumento de los precios, ya es impostergable", señaló el dirigente.

En medio de la protesta que se esta llevando a cabo en varios puntos de la ciudad, Menéndez explicó que varios movimientos van a marchar al Congreso y se van "a reunir con los principales referentes de la oposición para, en una mesa de trabajo, poder consensuar el proyecto" de ley que plantee este pedido y, luego, "poder tratarlo en una sesión especial".