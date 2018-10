Por necesidad y urgencia la Unión Obrera Metalúrgica se movilizará mañana desde las 11 a la sede empresarial de Adimra como también al ex ministerio de Trabajo de la Nación para exigir la reapertura de paritarias. La premisa es recuperar la pérdida del poder adquisitivo, según refirió el líder metalúrgico Antonio Caló. El escenario de este sector industrial resume varios de los efectos más devastadores del actual modelo económico, fenómeno que asimilian también entre otros, los textiles y el calzado por citar solo algunos de los rubros de producción nacional.

La actitud empresaria se sostiene en esperar a diciembre de acuerdo a lo pactado en el momento que rubricaron su última negociación, pero la UOM asegura que "el desmadre" ya impacta más allá de cualquier previsión posible. No la tienen sencilla los metalúrgicos, su único respiro desde 2015 a la fecha radica en una cuestión política y no salarial o económica, que se aprecia en la llegada de Dante Sica al ministerio de Producción y Trabajo, en rigor de sangrías varias, ya que el funcionario posee buena relación con la conducción de ese sindicato industrial. Sin embargo, el cambio de figura no aleja datos duros acechantes, que Caló resumió en diálogo con el programa Toma y Daca (Radio Cooperativa). "Con los empresarios se discute ampliar el poder adquisitvio. Lo que los trabajadores ganan hoy les alcanza para vivir quince días. Cuando firmamos paritaria en diciembre de 2017 no existía este desmadre, los trabajadores ganaban 1.000 dólares y de la noche a la mañana pasaron a ganar la mitad", expresó el ex titular de la CGT aliada al kirchnerismo.

“Nunca vi una devaluación tan drástica, la inflación se come el salario”, dijo Caló

No podrá negarse que las autoridades de la UOM "vieron venir" la crisis, incluso en 2015 habían sostenido, ante críticas por sus acuerdos salariales, que se trataba de "cuidar los puestos de trabajo, incluso resignando algún punto" enfatizaban desde la sede sindical de Alsina.

El cuidado del empleo fue una de las etiquetas que ofreció Sica en la reciente movilización de los gremios industriales a su cartera, reflexión que choca de frente con los eslogans del oficialismo en cuanto a "generación de trabajo digno" y "paritarias libres".

"Acá la gente no tiene para comer, no sale a comprar", resumió sin metáforas Caló para sustanciar que además, en el retorno pleno de su sindicato a la CGT, hay aval rotundo para decretar otro paro nacional antes de que termine el año, como también una solidaridad expresa con la situación del camionero Pablo Moyano (ver nota abajo).

En la UOM, desde que asumió la administración Cambiemos sospechan que más allá del modelo económico, el Ejecutivo guarda especial recelo con ese sindicato más allá de las declaraciones protocolares que puedan haber sucedido desde el 2015 a la fecha. No se victimizan, lo consideran parte de las reglas del juego, pero tanto Caló como los dirigentes que lo acompañan apelan a la estadística y a datos concretos, para remarcar la conyuntura. Los últimos cinco meses llegaron con 3.000 despidos y 10.000 suspensiones, ecuación que incluye al cierre de una metalúrgica con tradición e historia radicada en Tandil.