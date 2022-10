Bajo la amenaza de retomar la lucha, la Unidad Piquetera se reúne con funcionarios de Desarrollo Social

Tras la primera reunión mantenida ayer con el equipo técnico de la flamante ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, la Unidad Piquetera denunció el incumplimiento de los acuerdos sellados con el anterior titular de esa cartera, Juan Zabaleta, por lo cual y de mantenerse esa posición en el encuentro que ambas partes mantendrán mañana, evaluarían retomar el plan de lucha, que incluye cortes de rutas y accesos en diferentes puntos del país.

"En el día de ayer, nos reunimos con los equipos del Ministerio, fracasó la reunión y sacamos un comunicado bastante duro porque las cosas vienen para atrás debido a que no reconocen los compromisos que había hecho Zabaleta", señaló el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni ante la consulta de BAE Negocios.

El referente de izquierda recordó que con el anterior ministro, habían llegado a un acuerdo que consistía en un aumento del 50 por ciento de los alimentos destinados a los comedores populares y la entrega de herramientas destinadas a los proyectos productivos que desarrollan las organizaciones sociales.

"Esos eran los dos compromisos a los que habíamos llegado", mientras quedaba en agenda, el seguir discutiendo en las semanas siguientes, "los otros temas que veníamos reclamando, que eran el aumento de los montos de los programas sociales que están en 24 mil pesos y la apertura del programa Potenciar Trabajo", indicó Belliiboni.

Según indicó el dirigente social, en la reunión mantenida en la tarde de ayer con funcionarios de las diversas áreas que integran la cartera de Desarrollo Social, a la que calificó "como muy mala", al ver que no había respuestas "y que se retrocedía en los compromisos, hice la propuesta de pasar a un cuarto intermedio; les dije:'no sigamos porque esto termina mal y nosotros no lo queremos, pero sí que lo reconsideren", y "le pedimos una reunión con la ministra, la que prácticamente nos negaron".

"Sobre los alimentos, nos respondieron que no tienen el presupuesto, lo cual es raro porque Zabaleta había hecho un compromiso que ahora no se puede cumplir", prosiguió Belliboni, quién dijo además, que ahora "Tolosa Paz ha resuelto destinar los recursos a otra cosa, y no sabemos a qué, porque los recursos estaban".

También aseguró que en las últimas horas volvieron a ser convocados a un encuentro que tendrá lugar mañana a las 15 en el Ministerio, en la que dijo entender "estarán los mismos actores, pero esta vez con la participación del área de Emilio Pérsico", que no había estado presente en el encuentro del lunes.

Si en dicho conclave la Unidad Piquetera no obtiene respuestas a sus demandas, buscarán reactivar el plan de lucha que había quedado suspendido en su momento y que incluye cortes de rutas y accesos en diferentes puntos del país, pese a que desde esa organización, señalan: "Nosotros queremos respuestas, no luchar, luchar lo hicimos todo el año".

Belliboni destacó que el pasado fin de semana recibió un llamado del propio Zabaleta, quién le dijo "quedate tranquilo que los acuerdos los vamos a cumplir", sin embargo, "el lunes no ocurrió eso, así que estamos en estado de alerta total, mientras se suceden las llamadas de los compañeros del interior del país, que están muy preocupados por este tema".

El líder piquetero concluyó diciendo que "la inflación está haciendo estragos, los planes sociales están consumidos por esta" debido a que "la mayor parte de esos ingresos van destinados a los alimentos y son los que más aumentan".

Tolosa Paz fija la posición del Gobierno

Victoria Tolosa Paz aseguró ayer que se mantendrán congelados los planes Potenciar Trabajo, cuyo número asciende a 1 un millón trescientos mil beneficiarios.

“No hay más altas de Potenciar Trabajo, las que se congelan en este número" dijo la funcionaria en una entrevista concedida a la AM750, donde agregó que "a partir de allí empieza una curva descendente" que apuntará a "una reasignación de esas partidas hacia la producción" que incluirá "máquinas, herramientas y capital de trabajo".

La funcionaria nacional, también endureció su discurso, al sostener que "no podemos tener a una población activa que piense que es lo mismo trabajar que no trabajar".

A esas expresiones y mediante un comunicado, le salieron al cruce las organizaciones sociales que negaron esas afirmaciones y le señalaron la ministra que "la desocupación y la subocupación en la Argentina es responsabilidad de los gobiernos y no de los desocupados".

"Sus dichos revelan un enorme desconocimiento de la realidad de millones de personas y un prejuicio que nada tiene que envidiarle a los Milei y las Bullrich", subrayaron desde la Unidad Piquetera, al tiempo que advirtieron que "por ese camino, desconociendo la realidad y los compromisos mínimos que su ministerio hizo, y sin abrir un diálogo con las organizaciones, nos pone en estado de alerta en todo el país".