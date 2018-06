Anochecer de un fin de semana agitado para la CGT y horas por venir bajo presión interna y del Gobierno. Empero, algunos de sus integrantes consideran que el paro general "amagado" podría concretarse, incluso contra todos los pronósticos internos y la percepción del Ejecutivo Nacional. El ministro de Trabajo Jorge Triaca, a su regreso de Ginebra tras participar en las jornadas de la OIT, habló con varias autoridades de Azopardo. Se propuso persuadirlos en cuanto que un paro "no es lo mejor" y que habrá una oferta superadora antes del encuentro de mañana.

A los dichos del responsable de la cartera laboral (ver página 13) integrantes de la actual conducción obrera le agregaron algunas "figuritas" que Triaca puso sobre la mesa. Reapertura "real" de algunas paritarias, entre ellas. El abanico de lo probable y lo posible también le cierra puertas a la expectativa sindical para el caso del blanqueo laboral. No aceptan que un trabajador registrado, con años de labor en negro, pierda esa antigüedad en un acto "patriótico". De allí que los más convencidos para la huelga le dejaron su esquela a Triaca: "preparen algo mejor si quieren evitar el paro", mensaje que suena ilustrativo.

La suspensión hasta diciembre de despidos no forma parte del plan del Gobierno, con lo cual uno de los puntos que reclamó la CGT fenecería sin ilusión. "Hay chances de ir al paro, sin movilización", consideró otro dirigente a BAE Negocios. Incluso admitiendo que la estrategia de "bajarle el precio a Camioneros" léase a Hugo y Pablo Moyano no tiene mayoría en Azopardo. Aun con diferencias, la mayoría de la CATT considera que no conviene "equivocarse de adversario" en esta puja. Incluso miden tiempos y consecuencias pensando en la renovación de cúpula para agosto y que la actual CGT no admite un nuevo papelón como el paro/no paro post reforma laboral.

Suman presión para "poner la fecha" los docentes bonaerenses, las CTA de Pablo Micheli y Hugo Yasky, pero sobremanera Camioneros (ver recuadro) incluso bajo la conciliación obligatoria a la que le pasaron por encima la semana pasada, con quinta a fondo, velocidad que se acentuará en horas más.

Esta tarde, en la sede de Graficos Bonaerenses, con localía de Héctor Amichetti, se reunirá la Corriente Federal de los Trabajadores (CFT) para "presionar a la CGT", aseguran en off.

A Paseo Colón al 700 llegarán, entre otros, Walter Correa (Curtidores), Sergio Palazzo (La Bancaria), Horacio Ghilini (Sadop) para "ir hacia un plan de lucha". Según un comunicado que la CFT emitió en los últimos días, "resulta inadmisible que el Consejo Directivo de la CGT plantee una agenda de cinco puntos que son a todas vistas insuficientes". Si bien desde el sector todavía no le pusieron fecha al paro, los dirigentes gremiales apuntaron: "vamos a traccionar para que sea el jueves".