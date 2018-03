El vocero de la Armada, Enrique Balbi, se refirió a los dichos de la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, quien afirmó que los tripulantes del submarino ARA San Juan "están muertos", y resaltó que hasta que no haya "indicios o certezas, no se puede afirmar algo así".

"Hay algo que ni el Ministerio de Defensa ni el Presidente pueden decir, que es, que el acontecimiento es irreversible porque todavía no se llegó a encontrarlos", había manifestado la diputada nacional en la noche del pasado sábado.

En declaraciones periodísticas, la ideóloga de Cambiemos aseguró que "los marinos están muertos", en alusión a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan.

"La Armada hasta tanto no tener indicios o certezas no puede afirmar contundente algo así", remarcó el vocero de la fuerza en conferencia de prensa.

Y concluyó: "No puedo transmitir una opinión de un dicho. La Armada y el Ministerio de Defensa vienen comunicando que hasta que no haya indicios o certezas de la situación del submarino ARA San Juan no podemos afirmar algo contundente. Si bien van once días de búsqueda, eso no quita que los tripulantes no puedan estar en una situación de supervivencia extrema",