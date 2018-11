La Asociación Bancaria realiza hoy un paro nacional en entidades públicas, a las que acusó de "no actualizar el salario a partir del primero de octubre, como se había acordado en la paritaria".La medida de fuerza se cumplirá en los bancos Nación, Provincia y Ciudad, entre otros, según la organización sindical que lidera el radical Sergio Palazzo.

"No hay excusas para los bancos", sostuvo en un comunicado la AB sin dar precisiones sobre cuáles serán los bancos que se plegarán a la medida. Mientras tanto desde el Ciudad le remarcaron a BAE Negocios que "las puertas de la entidad estarán abiertas y el público será atendido" , lo cual infiere que el personal jerárquico -sobre todo- y quienes no adhieran a la medida prestarán servicio. La Bancaria aclaró que "ejecutó todos los pasos necesarios. Una amplia mayoría de las entidades y cámaras empresariales está respetando lo acordado. Pero la cámara Abappra (que reúne a bancos estatales), junto al Banco Central, no lo han hecho", añadió el sindicato en un comunicado.