El detenido ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta era trasladado esta tarde al penal bonaerense de Marcos Paz, donde cumplirá prisión preventiva junto al cuñado de su ex jefe, Claudio “Mono” Minnicelli, y el ex contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares.

Fuentes del Servicio Penitenciario Federal informaron que Baratta será alojado en “el módulo dos, un pabellón especial llamado IRIC, que significa Intervención para la Reducción de Índice de Corruptibilidad” y que “cuenta con agentes capacitados para el trato directo con ese tipo de personas”.

“Las condiciones para estar alojados ahí son tener alto poder económico, haber sido funcionarios públicos o similar, influencia en altas esferas del poder político, y capacidad de corromper por dinero y recursos de intimidación”, agregaron las fuentes.

El ex mano derecha del ex ministro de Planificación y actual diputado nacional, Julio De Vido, pasó esta mañana por los tribunales federales de Comodoro Py y fue notificado del fallo del juez Claudio Bonadio que ayer dispuso su procesamiento con prisión preventiva por presuntos sobreprecios pagados en la compra de gas licuado entre 2008 y 2015.

Había sido detenido el jueves a la tarde a las puertas de su casa en el barrio porteño de Belgrano cuando fue a despedirse de su familia para, luego, ir a Comodoro Py y entregarse.

También procesó el juez con prisión preventiva a De Vido, que sumó otro pedido judicial de desafuero y detención, bajo la figura de “coautor penalmente responsable del delito de defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta". A ambos les trabó embargos por mil millones de pesos a cada uno.

De Vido no será detenido por ahora porque tiene fueros, pero el martes próximo la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja se reunirá para emitir un dictamen y el miércoles el pleno del cuerpo tratará en el recinto el desafuero que ya había solicitado el juez Luis Rodríguez en la causa por irregularidades en la reactivación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

Trascendió que el oficialismo ya tendría los votos para lograr el desafuero del ex ministro de Planificación, lo cual implicaría su inmediata detención, tal como lo consideró el presidente de la comisión, el macrista Pablo Tonelli.

Además de a De Vido y a Baratta, Bonadio procesó a otras 23 personas, sin prisión preventiva y con el mismo embargo. Entre ellas figuran el ex secretario de Energía Daniel Cameron, el ex ministro menemista de Obras Públicas Roberto Dromi, especialista en Derecho Administrativo y asesor del gobierno de Cristina Fernández; su hijo, y el ex titular de la empresa de energía estatal ENARSA Exequiel Espinosa.

En una resolución de 269 páginas, Bonadio analizó la compra de gas natural licuado (GNL) entre los años 2008 y 2015 y el desvío de unos 6.900 millones de dólares por 500 barcos con ese combustible.

Durante el kirchnerismo se importaron barcos de GNL para abastecer a las plantas de Bahía Blanca y Escobar, que como estaba en estado líquido después era regasificado en un buque y luego ingresaba a la red de distribución.