Una vez conocido el dictamen del Fiscal Jorge Di Lello en el que le pide a la Cámara Nacional Electoral que retrotraiga la medida judicial que ordenó la intervención del PJ nacional, el hasta ahora interventor de ese espacio, Luis Barrionuevo, salió con los tapones de punta al considerar al funcionario como "un cero a la izquierda".

"No me preocupa para nada lo que diga Di Lello. Es un cero a la izquierda. Ya sabíamos que nos iba a fallar en contra", sostuvo el dirigente gastronómico, quien por otra parte dijo no tener "ninguna duda" de que la Cámara va a fallar a su favor debido a que "hay pruebas suficientes de que el PJ era un aguantadero".