El titular del gremio gastronómico, Luis Barrionuevo, acusó hoy al Gobierno de "extorsionar con el dinero de las obras sociales" a los sindicatos, e insistió en que su candidato para las elecciones presidenciales de este año es el ex ministro de Economía Roberto Lavagna.

"Con el Gobierno uno trata de tener entendimientos para que lleguen ilesos a las elecciones, pero sólo aparecen extorsiones con la plata de las obras sociales, que son recursos de los trabajadores", sostuvo el dirigente en declaraciones a Radio Mitre.

En la misma línea, dijo que el paro general dispuesto por la CGT para el miércoles próximo se producirá porque "las extorsiones, uno no se las banca".

"El Gobierno no resuelve las cosas", dijo, y se preguntó: "¿Cuánto hace que están resolviendo el tema de la continuidad de la gestión?".

"Se olvidan de gobernar, están todos preocupados por la fórmula (presidencial), cuando están en el borde del precipicio", aseguró y agregó que "nuestro candidato se llama Roberto Lavagna, y va a ser una explosión para arriba, no me importa lo que hagan los demás".



El otro tramo de la entrevista, el sindicalista gastronómico pidió: "No me vengan con eso de (Alberto) Fernández- (Cristina) Fernández, que es volver al pasado", en relación a la fórmula encabezada por el ex jefe de Gabinete kirchnerista, que será secundado por la ex presidenta y actual senadora.

Consultado sobre la negativa de Lavagna de ir a una interna con los precandidatos del espacio peronista de Alternativa Federal, respondió: "El entendió que el camino es el consenso".

"Lavagna está más firme que nunca, y yo no claudicó, y voy a ir hasta las últimas consecuencias acompañándolo, porque va a ser el futuro presidente que va a resolver los problemas".

Además, sugirió que el presidente Mauricio Macri era 'piantavotos', y cuando le preguntaron puntualmente sobre si estaba afirmándolo, respondió: "No tengan dudas, por eso están tratando de ver si la ponen a (María Eugenia) Vidal".