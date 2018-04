Con el vaticinio que augura que desde ese espacio "saldrá la fórmula" que competirá en las elecciones de 2019 y con un llamamiento a todos los que se fueron "porque no tenían cabida", el dirigente gastronómico Luis Barrionuevo asumió ayer formalmente la intervención del PJ nacional, ocasión en la que presentó a quienes serán sus colaboradores más estrechos, los dirigentes Julio Bárbaro y Carlos Campolongo en los cargos de coordinador de equipos y vocero, respectivamente.

"Hoy es el inicio para abrir las puertas del peronismo y poner el movimiento en marcha para que sea una alternativa (electoral) el año que viene", dijo Barrionuevo durante la asunción, al tiempo que señaló que las puertas del partido "están abiertas en general".

El gremialista, quién se hizo presente en la histórica sede de Matheu 130 para tomar oficialmente las riendas del intervenido PJ tras el fallo de la jueza María Romilda Servini que lo designó para tal fin, realizó un llamamiento a todos los dirigentes y militantes "que se fueron porque no tenían cabida, porque está es la casa de todos".

"Soy un soldado de la justicia. Me debo a la justicia", señaló en otro tramo, tras lo cual dijo no ser "funcional a Macri, no lo fui nunca y no lo seré", intentando de esa manera despejar las sospechas que vinculan el desplazamiento de la cúpula encabezada por José Luis Gioja a una movida política impulsada por el gobierno de Cambiemos y en respuesta a las críticas que partieron precisamente desde sector.

"A Macri le iba bien en la política porque no había oposición, ahora hay oposición. Le va mal en la economía", señaló el secretario general de la Uthgra, quién advirtió que su gestión estará enfocada en "sanear" al partido.

"De acá saldrá la fórmula para el año que viene", vaticinó en otro pasaje, para luego, en un tono imprevistamente critico, cuestionó al gobierno nacional, del que según dijo, "no conoce la pobreza, los telares, los talleres, el olor a pyme" y si "de countries, de Punta del Este, de Miami".

Una vez culminada la actividad que tuvo lugar en el salón "Juan Carlos Chueco Mazzón", Barrionuevo, flanqueado por Bárbaro y Campolongo, mantuvo contacto con la prensa donde, y tras ser consultado sobre la posibilidad de que Cristina Fernández sea parte de la convocatoria amplia que formuló, dijo que el llamamiento iba dirigido a "todos los que son peronistas", aunque advirtió que "los que tienen causas tienen que ir a la justicia" y "no tienen nada que ver con nosotros".

"Vuelve el peronismo, y no venimos para sacar cinco puntos, venimos para ganar", chicaneó luego en obvia alusión al resultado electoral obtenido en los últimos comicios por Florencio Randazzo.

Finalmente, el gastronómico, quien llega con un mandato de intervención restringido a raíz de que Sevini lo conminó a "diferir -por el momento- el nombramiento" de una comisión asesora y a comunicar previamente a ese tribunal los "actos que hagan a la concreción de la tarea encomendada" hasta tanto la Cámara Nacional Electoral no resuelva los recursos de apelación interpuestos por los apoderados de Gioja, dijo que le "cayó de sorpresa" la designación y que no la pidió, ni la esperaba, y confesó que tardó "cinco segundos en decir que sí".