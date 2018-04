Bajo un fuerte operativo de seguridad, el secretario general del gremio que nuclea a los gastronómicos, Luis Barrionuevo, asumió hoy formalmente como interventor del Partido Justicialista (PJ) a nivel nacional, tras la ratificación en su cargo de la jueza federal María Servini.

"Venimos sin rencores, sin odio, tenemos una gran obligación de poner el movimiento en marcha", sentenció Barrionuevo.

El dirigente gastronómico se definió, en una conferencia en la sede partidaria de la calle Matheu 130 de esta ciudad, como “un soldado de la Justicia”, afirmó que “las puertas del peronismo se abren en general” y abogó por “poner al peronismo en marcha”.

Barrionuevo también afirmó que su objetivo será “sanear” al partido y dijo que “de acá saldrá la fórmula para el año que viene”, en referencia a las elecciones presidenciales de 2019. "Hace 30 años que no hay elecciones en el #PJ y la democracia se nutre donde hay internas", advirtió el dirigente sindical.

Durante la asunción también señaló que "no hay más tiempo en la Argentina para joder, hay mucha gente que tiene necesidades, y todos sabemos que este Gobierno no nos va a dar esa felicidad porque no conoce la pobreza".

El sindicalista estuvo escoltado durante su discurso de asunción por el politólogo peronista Julio Bárbaro, quien será el coordinador de equipos, y por el periodista Carlos Campolongo, quien será el vocero.