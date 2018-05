El interventor del Partido Justicialista, Luis Barrionuevo, afirmó que antes de su desembarco en el PJ, el peronismo “no era un partido político, era un aguantadero” y estimó que “en 90 días” el partido podría estar normalizado.

El sindicalista puntualizó que lo primero que va a hacer "es tratar de normalizar las cuentas, para que arranque el nuevo peronismo”, al tiempo que descartó cualquier posibilidad de reunirse con la ex presidenta Cristina Kirchner.

"Fue un aguantadero por donde lo mires. No era un partido político, era un aguantadero. Las irregularidades que han detectado los auditores ya están en tribunales", expresó Barrionuevo en declaraciones formuladas a radio La Red.

El interventor designado por la jueza María Romilda Servini estimó que “en 90 días ya va a tender a normalizarse”, y se podrá comenzar a vislumbrar “quiénes son los candidatos”. También indicó que “la tarea es poner las ramas del peronismo en funcionamiento” y adelantó que en diez días reunirá “a los técnicos del partido”.

Ante la pregunta sobre la posibilidad de que la ex presidenta regrese al PJ, el sindicalista gastronómico descartó que pueda reunirse con la ex mandataria. “Si todos aquellos que están alrededor quieren volver al peronismo y no tienen su partido, que lo hagan. Ella se tendrá que reunir con los candidatos que surjan del peronismo, no tiene por qué reunirse conmigo ni yo con ella”, subrayó.