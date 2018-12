El movimiento Barrios de Pie se movilizará mañana frente a diversos supermercados del área metropolitana y el interior del país, para pedir alimentos destinados a comedores populares y merenderos ante lo que consideran una falta de respuestas por parte del Ministerio de Acción Social que encabeza Carolina Stanley.

Entre los supermercados que mañana desde las 9.30 serán sede del reclamo se cuentan el COTO del barrio porteño de Constitución, el Carrefour ubicado en Avalos y Lavalle de Resistencia, Chaco; el Carrefour de Rioja e Hipólito Yrigoyen en Catamarca; el supermercado Vea, de Rivadavia y Ejército Argentino y el Chango Más de Belgrano y Suárez, ambos en Santiago del Estero; y el supermercado Mayor, de Buenos Aires 99 en La Rioja Capital. A éstos se agregarían otros centros comerciales en Córdoba, Neuquén, y Jujuy en las próximas horas, y no se descartan más movilizaciones en otras provincias.

Mediante un comunicado, la organización resaltó que "pasada la Navidad, faltan alimentos y la ministra Stanley no logra dar una respuesta adecuada a esta situación crítica. Mañana habrá movilización en CABA (Coto de Constitución), Conurbano y el interior del país".

Para los dirigentes de este colectivo "ya no es una novedad que la pobreza crece y se extiende en amplios sectores de la sociedad. Parecía que el Gobierno, tomando nota de ello, había decidido destinar más recursos hacia los sectores más desprotegidos. Pero parte de esa ayuda solo quedó en promesas", agrega el texto.

"Pasan los días y, lejos de resolver lo que explican como "dificultades de gestión", con cinismo anuncian entregas que nunca llegan", continúa el comunicado, que a renglón seguido anuncia: "Es por ello que volvemos a apelar a la solidaridad del sector privado. Mañana nos movilizaremos en varias provincias hacia las cadenas de supermercados para entregarles los listados de los comedores y merenderos que no cuentan con los recursos suficientes para dar respuesta a una situación tan difícil: la de dar alimento a niñxs y adolescentes que hoy siguen esperando".



Silvia Saravia, Coordinadora Nacional del Movimiento Barrios de Pie, en diálogo con BAE Negocios dijo que "por ahora la medida está confirmada, y estamos agregando más sedes para la movilización de mañana". La dirigente recalcó que "esta es una medida que no queríamos llevar adelante; el problema es que el ministerio se había comprometido a asistir a merenderos y comedores antes de la Navidad pero no lo hicieron, por lo cual en cada uno de los lugares donde estaba comprometida la ayuda va a haber movilización a supermercados, porque realmente hay una necesidad muy grande y vamos a pedir solidaridad llevando además listados de los comedores, de los chicos que asisten, con fotos de los chicos inclusive".

"Hacemos esto porque aún con la solidaridad de negocios pequeños y particulares que se han acercado, no damos abasto ante una realidad que nos excede y ante la que el Gobierno no da respuesta", agregó Saravia, quien consultada sobre la posibilidad de levantar la medida si hay un llamado desde el gobierno, señaló que "venimos hablando con el ministerio hace por lo menos un mes por este tema; se comprometieron a que llegara la ayuda antes de navidad, y en muchos casos no llegaron ni siquiera los bolsones navideños; ayer nos dijeron que llegaban los camiones y nunca aparecieron".