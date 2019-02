La precandidata a gobernadora de Santa Fe María Eugenia Bielsa criticó el acuerdo que el kirchnerismo selló con su rival en la interna peronista, Omar Perotti, para integrar listas electorales, al recordar que el senador nacional del PJ "votó todas las leyes" que impulsó el oficialismo y que "no representaban al pensamiento ni la vocación de Unidad Ciudadana".

"No voy a juzgar la decisión de Unidad Ciudadana. Yo hablé con Cristina Fernández de Kirchner, fue una reunión muy amable. No sé por qué se tomó esa decisión. El votante va a tener que analizar por qué (en la lista de Perotti) hay dos sectores que parecía que no podían coincidir", señaló.

Sin embargo, la ex vicegobernadora se permitió deslizar alguna crítica a ese acuerdo, al remarcar que Perotti levantó la mano en el Senado para avalar la mayoría de las leyes que el Gobierno impulsó y a las que el bloque del Frente para la Victoria se opuso. "Es un candidato que votó todas las leyes que no representaban al pensamiento ni la vocación de Unidad Ciudadana. Ahora habrá que explicarle al votante por qué esto fue así. Probablemente porque allí hay parte de corporación política", denunció.