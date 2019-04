El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, expresó su temor de que Argentina se convierta en "otra Venezuela" en caso de que la expresidenta Cristina Kirchner gane las elecciones. A tono con la interpretación de su par argentino, el mandatario del vecino país apuntó contra la ex jefa de Estado. No obstante, en su interpretación de la situación argentina también quedó mal parada la actual administración, ya que atribuyó las dificultades económicas del país al hecho de que Macri realizase apenas "por la mitad" las reformas de cuño liberal con las que se proponía rescatar la economía. De este modo, "Argentina hizo las reformas por la mitad y Macri está con problemas ahora. Y los problemas se acumulan. La oposición puede volver. Y eso nos preocupa, porque no queremos otra Venezuela aquí en América del Sur", dijo Bolsonaro, que visitará Argentina el 6 de junio.