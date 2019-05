El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien visitará la Argentina por primera vez oficialmente el próximo jueves 6 de junio, afirmó que la candidatura a vicepresidente de la senadora Cristina Fernández de Kirchner "puede llevar a un país maravilloso a una situación semejante a la de Venezuela".

Es la octava vez que Bolsonaro, en discursos públicos, uno de ellos en Texas, Estados Unidos, se refiere al proceso electoral argentino y, sobre todo, criticando a la ex presidenta. "El regreso de una ex presidenta, en la condición de vice, puede llevar a aquel país maravilloso que es Argentina a una situación semejante a la de Venezuela. Y de ese mal no estamos libres, se puede dar marcha atrás", dijo Bolsonaro.

El comentario fue realizado en la asunción, anoche, del nuevo presidente del Ente Brasileño de Turismo (Embratur), Gilson Machado Neto. Bolsonaro citó a la Argentina cuando hablaba sobre las presiones para gobernar, y de que un gobierno no será bueno si no cumple las expectativas económicas.

"Ocupar la silla presidencial es muy difícil, no es fácil enfrentar tantos problemas y presiones de tantos sectores de la sociedad. Buscamos hacer lo mejor para el país", dijo Bolsonaro.Según señaló el presidente de Brasil, "no existe gobierno bueno con economía mala", comentó al referirse a las expectativa de reducción del crecimiento para 2019.

"Pongan un santo como presidente, gobernador o intendente, que si la economía va mal, será defenestrado. El problema que tenemos es saber quién puede venir después de nosotros. No queremos una situación como tenemos en algunos países, riquísimos, como nuestra querida Venezuela, que ha entrado en colapso", dijo Bolsonaro.

El presidente Bolsonaro realizará el 6 de junio una visita oficial a Buenos Aires en la que pretende reunirse con su par argentino, Mauricio Macri, y otras autoridades. Será la primera visita a la Argentina, tercer socio comercial de Brasil, detrás de China y Estados Unidos, y primero dentro del Mercosur, desde que asumió el 1 de enero como presidente brasileño.

Macri realizó una visita oficial a Brasilia el 14 de enero último. Bolsonaro eligió para su primera gira internacional, realizada en marzo, a tres países: Estados Unidos, Israel y Chile.