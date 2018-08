El juez federal Claudio Bonadio citó a la ex presidenta Cristina Kirchner para ampliar su declaración indagatoria el próximo lunes 3 de septiembre, al tiempo que convocó por primera vez a Enrique "Wado" de Pedro, José Ottavis y el empresario Sergio Szpolski.

Fuentes judiciales informaron que el magistrado dispuso convocar nuevamente a la exmandataria a indagatoria en la causa de los cuadernos con datos de supuestas coimas de la obra pública que escribió el chofer Oscar Centeno.

Hace dos semanas, el 13 de agosto, la expresidenta y actual senadora nacional por Unidad Ciudadana presentó a Bonadio un escrito en el que negó los cargos en su contra y denunció una "persecución judicial".

Ahora, especuló en las redes sociales con que el nuevo llamado sea para tapar la escalada del dólar, que llegó a los $34,40 y en un mes acumula una suba del 82%.

El dólar está por llegar a 35 pesos y Bonadío me vuelve a llamar a indagatoria en la misma causa de los allanamientos. Son de manual. #ArgentinaSinEstadoDeDerecho — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 29 de agosto de 2018

El nuevo llamado a indagatoria alcanza también al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

El juez, cuya recusación fue solicitada por Cristina y rechazada, extendió el período bajo investigación, que antes iba desde 2008 a 2015 y ahora lo hace desde 2003.

La nueva citación llega luego de los polémicos allanamientos realizados a las propiedades de la expresidenta, que incluyó una denuncia por la aparición de tóxicos y el secuestro de los bastones presidenciales, que fueron devueltos hoy.

Entre jueves y viernes deberán presentarse a ampliar sus indagatorias varios de los detenidos desde que estalló el escándalo, el 1 de agosto. Los citados son el ex secretario del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta; el dueño de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra; Néstor Otero, titular de la concesión de la terminal de Ómnibus de Retiro; el ahora arrepentido José López; el ex titular de Legales de Planificación, Rafael Llorens; y José María Olazagasti, ex secretario privado de De Vido.

En tanto que el 26 de septiembre será el turno de De Pedro, Ottavis, y el 27, de Larroque, quienes fueron señalados por Martín Larraburu, ex secretario de Juan Manuel Abal Medina, en la Jefatura de Gabinete. Apenas un día después será el turno de Szpolski.