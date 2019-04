Con el 97,3% de las mesas escrutadas, el precandidato por el Frente Progresista Antonio Bonfatti se impuso en las elecciones de Santa Fe por el 31,14% de los votos. Lo siguió el senador Omar Perotti con el 28,21% y de esta manera le ganó la interna a María Eugenia Bielsa, quien obtuvo el 14,48%.

En tercer lugar y como viene siendo tendencia en los comicios provinciales ya celebrados, se ubicó el candidato de Cambiemos José Manuel Corral, con el 19,68%

Por espacios, el frente Juntos, superó con el 42,46% de los sufragios al frente que encabezó el socialismo, revirtiendo una ventaja inicial que mostraba al oficialismo, al frente. Como ya es tradición en Santa Fe, los cómputos aparecieron a cuentagotas, generando una alta expectativa en el minuto a minuto, si se tiene en cuenta que también son tradición los resultados parejos.

Antes de conocerse los resultados, Perotti comenzó a seducir a los votantes de Bielsa

En los últimos turnos electorales, el electorado solía dividirse en tercios, pero esa realidad se quebró en las primarias de ayer, que dejaron a dos espacios perfilados para las generales del 9 de junio.

Atento a esa realidad, antes de conocerse los resultados del escrutinio, Perotti ya había desplegado su mensaje de unidad: "No se va a dividir lo que la gente ha unido, que no tengamos una lista única no significa que no se alcanzó la unidad, acá no va a haber ganadores ni perdedores, hay que ir a ganar en junio", sostuvo el senador y, ahora, candidato del peronismo.

Perotti, quien emitió su voto en la escuela Paul Harris de la ciudad de Rafaela, afirmó que con Bielsa son "parte de un frente" y destacó que "hay gente muy valiosa" en el sector de su rival en la interna.

"La gente perdió seguridad por el avance del delito, del narcotráfico, perdió seguridad en su economía familiar, los sueldos no alcanzan, por la preocupación por la suba de los precios y de las tarifas, son momentos de incertidumbre que se vuelcan a la mesa familiar", sostuvo con la mente puesta en las elecciones generales.

En ese sentido, opinó que le corresponde a la dirigencia política "generar esperanzas" y que "hay que estar convencidos de que vamos a tener una provincia mejor, con más oportunidades y más segura".

El candidato por el Frente Progresista, Antonio Bonfatti, afirmó hoy que "hay que hacer un cambio de ciclo" y preocuparse por lo que "más afecta", que es "la falta de trabajo", al votar en una escuela de Rosario.