Bajo el prisma de "recuerdos del futuro", las sumas extraordinarias, bonos y no bonos, aparece como la medicina relativa pero al alcance de la mano en la futura política salarial del futuro Gobierno a partir de diciembre. El "déjà vu" post crisis de 2001 juega su incidencia como principio base para inyectarle vitaminas al consumo. La suerte de las paritarias 2019 está echada y la salud de los sueldos para 2020 se traza desde certeza en que esa discusión finalizará con resultado a la baja para la mayoría de los sectores laborales. El camino a frenar o atenuar de alguna manera la pérdida del poder adquisitivo se cifrará con bonos o sumas no remunerativas antes que las paritarias tradicionales. Las mismas no se trasladan en forma directa a precios, tampoco remedian todos los males, pero realzan en la economía arrasada de estos tiempos.

El porcentaje de impacto de esos bonos o sumas adicionales, como ya ocurrió post crisis de 2001, impacta con similar energía en las diferentes escalas de sueldos, analizan algunos especialistas. Otras sombras se ciernen sobre el sector de empleados/operarios que conservó su puesto de labor: el acortamiento de contratos y por ende los pactos paritarios. Fenómeno definido como uno de los "grandes riesgos de la economía del país", según el economista en jefe de Ecolatina, Matías Rajnerman. "Los plazos de los contratos, entre ellos las paritarias se fueron achicando, y pasaron de un año promedio a semestrales" le explicó a BAE Negocios el experto. Es central que achicar plazos no equilibró pérdidas respecto a la puja de sueldos/inflación, y que salvo algunos sectores como aceiteros, bancarios y no muchos más, alcanzaron a salvar la ropa (o los centavos) en medio de la sucesión de tormentas que azotó y la economía de Cambiemos. Revertir la dinámica de acuerdos cortos firmados en virtud "de lo que pudiese suceder" no aparece como labor sencilla. "Con las sorpresas inflacionarias de estos años no será una tarea nada fácil estirar plazos", enfatizó Rajnerman.

Los sindicatos ferroviarios -hoy en conflicto- llegaron a pactar por un mes

Simple deducción: plazos cortos, mínima expectativa de empleo registrado, mayor drama salarial. El economista ponderó en rango de dato duro "el temor a perder empleo", que no podrán obviar las organizaciones sindicales a la hora de la puja por sueldos, que se verá reflejado en el primer capítulo de negociaciones 2020. Con lo cual la tendencia "del cortoplacismo" seguirá dominando las discusiones de convenio, ninguna sorpresa aquí e incluso punto de coincidencia para los economistas heterodoxos o de perfil neoliberal. Resta tiempo para volver a extender los tramos de paritarias, empero el cambio de gobierno en diciembre próximo invita a considerar "que con una variación en la construcción económica de la cartera de Hacienda se ofrecerá una visión más estructuralista que le ofrecerá mayor relevancia a la extensión de plazos y quizás en 2021 concretar ampliación en este sentido", dijo Rajnerman.

A modo de apéndice, respecto a los salarios y el aporte del trabajo a la recuperación económica la gestión de Tomada en Trabajo había documentado que la evolución del empleo desde la salida de la crisis hasta hoy muestra tres etapas claramente diferenciadas. En la primera, transcurrida entre el segundo semestre de 2002 y principios de 2003, se registró un crecimiento considerable de las horas trabajadas, que acompañó la recuperación de la producción en la salida de la crisis, aunque la creación de empleo fue lenta. En la segunda etapa, que comprende el segundo semestre de 2003 y casi todo el año 2004, en cambio, se observa un fuerte incremento; en este período, claramente, la contribución del empleo al crecimiento económico fue decisiva. A partir de ahí, el esfuerzo estuvo en buscar el crecimiento del empleo registrado, con resultado dispar.