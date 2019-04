El gobernador peronista de Entre Ríos, Gustavo Bordet, consideró que en la Argentina "hay que construir una alternativa que supere la lógica binaria que tenemos", y resaltó que "lo importante es que hay voluntad de encontrar una síntesis".

Bordet, que alcanzó el 58,15% de los votos en las PASO celebradas ayer en Entre Ríos, destacó que el respaldo que su postulación obtuvo ayer "superó todo lo previsto", y planteó la necesidad de "encaminar a la Argentina a un proceso de unión nacional" de cara a octubre.

"En la Argentina hay que construir una alternativa que supere la lógica binaria que tenemos hoy y encaminar un proceso de unión nacional, de superar antinomias que son absolutamente estériles y ponernos a trabajar con grandeza en un proyecto nacional", aseveró el mandatario entrerriano en declaraciones a Radio Continental.

En las primarias celebradas ayer en esa provincia, Bordet logró una ventaja de 24,5 puntos por encima de los sufragios cosechados por Atilio Benedetti, precandidato de Cambiemos.

"Teníamos la sensación de que estábamos ganando bien pero la verdad que estos guarismos superaron todo lo que teníamos previsto", dijo el gobernador, quien agregó que el resultado "genera una gran responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias".

En este sentido, recordó que en las legislativas del 2017, el peronismo había tenido en las urnas "un resultado adverso de 15 puntos", con lo cual la PASO de ayer "marca que hay un voto de confianza que no debemos defraudar" y entendió que el hecho de que el kirchnerismo haya decidido bajar su precandidatura, "tuvo un peso muy alto en estas elecciones".

En tanto, al referirse a las elecciones de octubre a nivel nacional, Bordet, que participa del espacio Alternativa Federal, dijo que "lo importante es que hay voluntad de encontrar una síntesis" que permita presentar una candidatura de unidad.

"Más allá del peronismo, lo que hay que construir en la Argentina es una alternativa que supere la lógica binaria que tenemos hoy, de que tiene que ser una cosa u otra", postuló el mandatario provincial, quien abogó por lograr "una amplia base de consenso para generar una esperanza en la sociedad argentina", y consideró que " Unidad Ciudadana forma parte de esa base de consenso".

"Son tiempos de tener grandeza política para generar esta apertura que permita presentar una propuesta política con fortaleza", aseveró, al tiempo que señaló que no sabe qué candidatura va a lograr "sintetizar el espacio". "No sé si será Lavagna u otro dirigente; hay que trabajar en esa construcción", insistió Bordet en la entrevista , en la que, además, afirmó que el plan de gobierno de Cambiemos "no funcionó".