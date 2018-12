El ex vicepresidente Amado Boudou aseguró hoy que "en la Argentina ya no hay más sistema de Justicia, sino un sistema de administración de leyes" y remarcó que pudo haber "cometido desaciertos, pero no delitos" durante su paso por la función pública.

"Hace tres años que todo lo que no puede pasar pasa porque en la Argentina ya no hay más sistema de Justicia, sino un sistema de administración de leyes que se utiliza con el sentido que marca alguien que está detrás de muchos jueces", sostuvo el ex titular del Senado, que esta semana recuperó la libertad tras pasar casi cuatro meses detenido en el Complejo Penitenciario Federal.

En diálogo con Radio 10, el dirigente opositor se quejó de que "´eso de perturbar la investigación´es una frase que se inventó para de la prisión preventiva".

Y agregó: "Uno puede haber cometido desaciertos, pero no delitos".

"No ha habido en la historia de la democracia argentina un caso de injerencia en el Poder Judicial y de ruptura de la división de poderes tan fuerte como en este Gobierno, algo que era obvio cuando el Presidente intentó nombrar por decreto a los jueces de la Corte Suprema", denunció el ex ministro de Economía.

En ese sentido, Boudou afirmó que el Gobierno "remueve, pone, saca jueces, dice las sentencias que tienen que dictar".

Respecto a su paso por el Penal de Ezeiza, el ex funcionario nacional señaló que "dos momentos difíciles" que le tocó vivir fue cuando le pusieron las esposas y cuando se cerró la puerta de la celda.

Asimismo, lamentó que "este sistema tiene un castigo penal más fuerte la familia que el propio castigado: por las situaciones, las condiciones, la estigmatización".

En agosto pasado, en el marco de la causa Ciccone, Boudou había sido condenado a cinco años y diez meses de prisión al ser encontrado "autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública".