El ex vicepresidente Amado Boudou aseguró que es "mentira" que el abogado Alejandro Vandenbroele haya sido su testaferro mediante la firma The Old Fund para adquirir la ex Ciccone Calcográfica, al ampliar su declaración en el juicio en su contra por presunto cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.

"Vandenbroele, quien fue sindicado como mi testaferro, dijo la verdad. Que no me conocía, que me había visto una vez de lejos en un bar en medio de un montón de gente. Meses y meses diciendo que un fiscal tenía una foto, un video, que ya iba a salir y como siempre sostuve, era mentira", subrayó el ex vice ante el Tribunal Oral Federal 4.

Boudou remarcó incluso que nunca existieron las dos reuniones que le adjudican con los antiguos dueños de Ciccone y dijo que la versión sobre que Vandendroele fue su testaferro es "una mentira que se dio para darle letra a un cuento".

El empresario José María Núñez Carmona también prestó declaración y además de desvincular a su amigo Boudou de la compra de la ex Ciccone, salió al cruce del supuesto arrepentido Vandenbroele, al remarcar que no conoce al banquero Jorge Brito ni a su hijo: "Es mentira que estuve en el casamiento", enfatizó.

El ex vicepresidente sostuvo que "no hubo ni un testigo ni un papel" que lo involucre en un ilícito y resaltó que a partir de la declaración de Vandenbroele surge que el dueño de Ciccone Calcográfica era el ex banquero Raúl Moneta.

En una breve declaración en la que aceptó preguntas, en los tribunales federales de Comodoro Py, Boudou afirmó que su intervención al opinar sobre el plan de facilidades de pago de la quebrada Ciccone fue por pedido de la Afip y negó que haya sido para frustrar la compra de máquinas en la Casa de la Moneda, algo que la Justicia toma como indicio de un intento de allanar el camino de la gráfica en el negocio de la impresión de billetes.